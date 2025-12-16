Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica.

Con millones de seguidores en todas las generaciones, la banda se reencontrará con el público argentino el 27 de mayo en Córdoba (Quality Arena), el 29 de mayo en Buenos Aires (Movistar Arena) y el 31 de mayo en Rosario (Metropolitano).

Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

Los Ángeles Azueles vuelven a la Argentina (foto de prensa)

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino.

Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina. Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos.

CUÁNDO Y DÓNDE CONSEGUIR LAS ENTRADAS

La preventa exclusiva Santander estará disponible desde el miércoles 17 de diciembre a las 16hs, a través de Movistararena.com.ar. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander. La venta general comenzará el jueves 18 de diciembre a las 16hs con todos los medios de pago en Movistararena.com.ar. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander durante todo el periodo de venta.

Protagonistas del fenómeno global de la cumbia romántica, con millones de seguidores de distintas generaciones y un legado artístico imponente que quedará para la posteridad, la agrupación de los hermanos Mejía sigue marcando el ritmo de la escena en esta nueva y extensa gira.

Dueños de un cancionero de éxitos que siguen generando la fiesta, el baile y el encuentro por donde pasan, Los Ángeles Azules traerán al país un show renovado e impactante para volver a deleitarnos con estos icónicos músicos.

