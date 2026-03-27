Tini Stoessel vivió uno de los momentos más importantes de su carrera artística tras concretar una colaboración soñada junto a Ricky Martin.

Lejos de las polémicas mediáticas que marcaron sus últimas semanas, la artista argentina celebró el estreno de “Vuelve”, la nueva versión del clásico que interpreta junto a Los Ángeles Azules, un lanzamiento que combina nostalgia, pop latino y ritmo tropical.

A través de sus redes sociales, Tini Stoessel se mostró emocionada por el estreno y dejó en claro la dimensión personal que tuvo este proyecto. “Qué sueño cantar esta canción, ya salió Vuelve”, escribió junto a un fragmento del videoclip.

Luego dedicó un mensaje directo al cantante puertorriqueño: “Ricky Martin, te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí. Los Ángeles Azules, qué honor que sean parte y estar compartiendo esto juntos, espero que la disfruten mucho, los amo”.

Tini Stoessel colaboró con Ricky Martin y cumplió un sueño: “Te admiro tanto” | Créditos: Instagram Ricky Martin

TINI STOESSEL COLABORÓ CON RICKY MARTIN

La canción presenta una reinterpretación moderna del tema original, ahora atravesada por la identidad sonora característica de Los Ángeles Azules y el estilo pop que identifica a Tini.

El resultado es una fusión pensada para conectar generaciones distintas: quienes crecieron con el repertorio romántico de Ricky Martin y el público joven que sigue la evolución musical de la artista argentina.

El videoclip acompaña esta renovación estética y musical. En las primeras escenas, Tini aparece con un look nocturno compuesto por un top negro con lentejuelas y pantalón al tono, mientras que más adelante adopta una impronta tropical acorde al clima festivo del tema.