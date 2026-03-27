Tini Stoessel vivió uno de los momentos más importantes de su carrera artística tras concretar una colaboración soñada junto a Ricky Martin.
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Lejos de las polémicas mediáticas que marcaron sus últimas semanas, la artista argentina celebró el estreno de “Vuelve”, la nueva versión del clásico que interpreta junto a Los Ángeles Azules, un lanzamiento que combina nostalgia, pop latino y ritmo tropical.
A través de sus redes sociales, Tini Stoessel se mostró emocionada por el estreno y dejó en claro la dimensión personal que tuvo este proyecto. “Qué sueño cantar esta canción, ya salió Vuelve”, escribió junto a un fragmento del videoclip.
Luego dedicó un mensaje directo al cantante puertorriqueño: “Ricky Martin, te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí. Los Ángeles Azules, qué honor que sean parte y estar compartiendo esto juntos, espero que la disfruten mucho, los amo”.
TINI STOESSEL COLABORÓ CON RICKY MARTIN
La canción presenta una reinterpretación moderna del tema original, ahora atravesada por la identidad sonora característica de Los Ángeles Azules y el estilo pop que identifica a Tini.
El resultado es una fusión pensada para conectar generaciones distintas: quienes crecieron con el repertorio romántico de Ricky Martin y el público joven que sigue la evolución musical de la artista argentina.
El videoclip acompaña esta renovación estética y musical. En las primeras escenas, Tini aparece con un look nocturno compuesto por un top negro con lentejuelas y pantalón al tono, mientras que más adelante adopta una impronta tropical acorde al clima festivo del tema.