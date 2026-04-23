Airbag lo hizo de nuevo y confirmó su enorme presente: la banda de los hermanos Sardelli logró un histórico triple sold out en el Estadio José Amalfitani, donde dará inicio a su nueva gira El Club de la Pelea II.

Las fechas del 23, 24 y 30 de mayo están completamente agotadas, consolidando a Airbag como uno de los grupos más convocantes del rock argentino actual.

El presente imparable de Airbag

El trío viene atravesando uno de los momentos más fuertes de su carrera, con una conexión única con el público y una propuesta que combina potencia, actitud y una identidad cada vez más sólida dentro de la escena nacional.

El anuncio de la gira generó una respuesta masiva: miles de fans se volcaron a conseguir entradas, agotando en tiempo récord las tres noches en Vélez, uno de los estadios más emblemáticos del país.

Airbag: fechas agotadas en Vélez