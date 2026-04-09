Airbag confirmó el inicio de su esperada gira “El Club de la Pelea II” con un show explosivo en Buenos Aires. Tras un 2025 consagratorio, el grupo vuelve a los escenarios con una nueva etapa que promete ser aún más impactante.

Cuándo y dónde toca Airbag en Buenos Aires

El show tendrá lugar el 23 de mayo de 2026 en el Estadio José Amalfitani (Vélez).

la banda vuelve a sorprender a sus fanáticos con una noche de emoción compartida en el Estadio Vélez el 23 de mayo. Esta presentación, será la antesala de “El Club de la Pelea II” y dará inicio a su gira 2026

Entradas Airbag Vélez: preventa y venta general

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de All Access:

Preventa BBVA: lunes 13 de abril a las 12:00 hs (6 cuotas sin interés)

Venta general: martes 14 de abril a las 12:00 hs (todos los medios de pago + 6 cuotas sin interés con BBVA)

El regreso de Airbag tras un 2025 histórico

Airbag

Airbag llega a este nuevo tour luego de un año imbatible: en 2025 lograron 5 estadios River Plate agotados, convocando a más de 350.000 personas y consolidándose como una de las bandas más convocantes del rock argentino.

La gira “El Club de la Pelea II” marcará una nueva etapa en su carrera, con fechas en Argentina, Latinoamérica y Europa que serán anunciadas próximamente.

Un fenómeno del rock argentino en expansión

Con una propuesta en vivo cada vez más potente, Airbag reafirma su liderazgo dentro del rock en español. Su último álbum, El Club de la Pelea I, superó los 250 millones de reproducciones en apenas un año, reflejando el enorme impacto del grupo.

Además, la banda fue parte del reconocido Vive Latino, donde brindaron un show explosivo que consolidó su conexión con el público internacional. También confirmaron su regreso a México en octubre con una presentación en el Pepsi Center.

Gira Airbag 2026: fechas confirmadas

Antes de su gran show en Vélez, la banda recorrerá el interior del país con su tour: