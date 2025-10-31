La escandalosa manera en que Federico Bal quedó expuesto en sus infidelidades a Sofía Aldrey dejó a Estefanía Berardi como una de las supuestas amantes, y Yanina Latorre reveló cómo fue que descubrió que el affaire habría existido pese a las desmentidas de la periodista.

“No tuve necesidad de mostrar el chat”, se jactó la conductora de SQP.

Entonces, Latorre recordó la reacción de Berardi en LAM la noche que explotó el lavarropas gate: “Ella se vendió sola con su cara cuando yo empiezo a hablar sin nombrarla”.

Foto: Captura (América)

Como si fuera poco, Federico Bal estaba debatiendo con la propia Yanina y se apresuró a negar ni confirmar la versión.

Tema polémico al punto que Estefanía Berardi había llevado a Yanina Latorre a mediación extrajudicial para cerrar el tema, pero sigue más abierto que nunca.

La confesión de Yanina Latorre sobre Federico Bal

Quien sacó el tema fue el propio Fede en el estudio de SQP: “Había cosas que hablar con vos, me parece. Vos fuiste brava, tenías una data...”.

Sofía Aldrey saludó por su cumpleaños a Fede Bal: apasionado posteo e imágenes inéditas de la pareja

Entonces, Yanina admitió: “Te usé para vengarme de Estefi y lo reconozco”.