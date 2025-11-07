El jueves por la noche, las celebridades asistieron a distintos eventos en la noche porteña, Ciudad estuvo presente en cada uno de ellos y famosas como Laurita Fernández y Dolores Fonzi posaron para nuestras cámaras con sus looks.

El Shopping Alcorta con su Edition 2025 fue uno de las citas en las que figuras como Laurita, Lola Latorre, Priscila Crivocapich, Zaira Nara, Gegé Neumann y su hija apostaron por atuendos variados, desde más cauales a más nocturnos.

En el caso de Dolores, Bárbara Lombardo y Julieta Cardinali asisdieron al cocktail en el que celebró el camino a los Oscar de la película Belén junto a amigos de la Academia de Cine y optaron por looks eventuales, ideales para la ocasión.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA NOCHE PORTEÑA

Bárbara Lombardo en la celebración de Belén camino a los Oscars (Foto: Movilpress).

Julieta Cardinali en la celebración de Belén camino a los Oscars (Foto: Movilpress).

Dolores Fonzi en la celebración de Belén camino a los Oscars (Foto: Movilpress).

Celebran el camino de Belén a los Oscars (Foto: Movilpress).

Laurita Fernández en el Alcorta Edition 2025 (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el Alcorta Edition 2025 (Foto: Movilpress).

Priscila Crivocapich en el Alcorta Edition 2025 (Foto: Movilpress).

Gege Neumann y su hija en el Alcorta Edition 2025 (Foto: Movilpress).

Zaira Nara en un evento en el Shopping Alcorta (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.