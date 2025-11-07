En medio de versiones que la vinculaban nuevamente con Jakob Von Plessen, Zaira Nara salió a aclarar los tantos y fue directa: “No hay reconciliación, solo compartimos momentos familiares por nuestros hijos”.

En el marco de un evento en un centro comercial, la modelo se refirió a la foto que circuló en redes y que desató especulaciones sobre una posible vuelta con el papá de sus hijos. “No se filtró, creo que la subí yo”, dijo en diálogo con Puro Show.

Zaira Nara en un evento en el Shopping Alcorta (Foto: Movilpress).

“No me parece tal revuelo, fue la comunión de mi hija, compartimos un montón de eventos familiares, en el colegio y más en esta época que cada vez hay más, fin de año, que esto que lo otro, y bueno, tenemos una muy buena relación”, aclaró la empresaria.

“SIEMPRE PRIORIZAMOS EL BUEN VÍNCULO”: ZAIRA NARA SOBRE EL PADRE DE SUS HIJOS

Zaira Nara fue clara sobre cómo manejan la relación con Jakob von Plessen tras la separación: “La relación es buena, continua, nosotros siempre tratamos de priorizar el buen vínculo, limar las asperezas que hay que limar”.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen juntos en la primera comunión de su hija (Instagram)

“Obviamente en una separación siempre hay cosas que acomodar, pero gracias a Dios las pudimos siempre hablar con respeto, más allá de que estemos en pareja o no, no nosotros, sino con otras parejas, siempre hubo mucho respeto y el foco era los chicos, así que en eso te puedo decir que estoy orgullosa de cómo lo manejamos”, expresó entonces la modelo.

