En medio de las especulaciones sobre su vida sentimental, Zaira Nara rompió el silencio y se refirió directamente a su relación con Facundo Pieres, el polista con quien vivió un intenso romance antes de que pusieran punto final a su historia de amor.

Lejos de mostrarse distante, la modelo sorprendió al confesar que, pese a la separación, todavía existe un fuerte lazo entre ellos: “No corté todo tipo de vínculo. La verdad es que seguimos teniendo una excelente comunicación, pero estoy sola”, comenzó diciendo la modelo en LAM.

Además, Zaira remarcó el cariño que mantiene con el círculo más cercano de su ex: “Quiero muchísimo a su familia. Realmente generé un vínculo muy lindo con toda su familia, con la cual sigo hablando y sigo en contacto con todo su entorno”.

Con total sinceridad, la hermana de Wanda Nara reconoció que le cuesta dejar atrás lo que vivió con Facundo: “No es tan fácil de un día para el otro olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño”, atinó a decir. Y cerró, a corazón abierto: “Así que no es que corté vínculo. No estoy en pareja, pero sigue el cariño”.

LA REACCIÓN DE PAULA CHAVES ANTE LA SEPARACIÓN DE ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES: “HACE AÑOS QUE...”

A poco de conocerse que Zaira Nara le puso punto final a su historia de amor con Facundo Pieres, Paula Chaves fue indagada por este tema y fue contundente con su reacción.

“No voy a decir nada, ya está, hace años que no estoy ahí”, lanzó la modelo, en una nota que dio a Intrusos, en referencia a quien fue su gran amiga y el polista, quien fue su pareja muchos años atrás.

Asimismo, ante la consulta sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi por las hijas que tienen en común, Paula mantuvo la misma postura y cerró, tajante: “No voy a hablar ni a opinar. Por suerte y gracias a Dios no lo vi, no estoy cerca, ni nada por el estilo”.

