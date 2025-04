En medio de los fuertes rumores que indican que Zaira Nara y Facundo Pieres le pusieron punto final a su historia de amor, la modelo no le esquivó a las consultas y dio algunas pistas sobre su presente sentimental.

“La verdad… se ponía nerviosa. No sé, no estoy en un momento como para hablar de mi vida privada, pero estoy bien”, fue la respuesta que dio la hermana de Wanda Nara cuando en el programa de streaming, Rumis, quisieron saber si sigue con el polista.

Días atrás, había sido Pepe Ochoa quien contó como primicia en su programa de streaming en Bondi Live que Zaira y Facundo habrían terminado su relación tras casi 2 años en pareja.

Foto: Movilpress

“Separados, primicia de El ejército de la mañana que trajo Santiago Riva Roy, están separados Zaira Nara y Facundo Pieres”, anunció el conductor. Y sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura de la pareja, añadió: “Separados por proyectos distintos. Según lo que está contando Santi acá, la distancia mató la relación”.

Y cerró: “Él le pedía que viaje, ella no quiere dejar de lado su carrera ni su vida acá, lo cual es entendible. Por ende, esta relación ha llegado a su fin”.

Zaira Nara: “La verdad… se ponía nerviosa. No sé, no estoy en un momento como para hablar de mi vida privada, pero estoy bien”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA PICANTE REACCIÓN DE PAULA CHAVES A LA SEPARACIÓN DE ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES

A poco de que se conocieran los motivos que habrían puesto punto final al noviazgo de Zaira Nara y Facundo Pieres, Paula Chaves fue indagada sobre este tema y fue contundente con su respuesta.

“Hoy se dieron a conocer los motivos de por qué se habrían separado Zaira y Facundo”, se lo escuchó decir al cronista de Desayuno Americano. A lo que la modelo reaccionó sin filtro: “¡Pero me preguntás estas cosas que me importan nada!”.

Además, ante la pregunta sobre si Facundo le pedía que se viaje con él y priorice la relación por sobre su trabajo (tal como estaría sucediendo con el quiebre en el vínculo de Facundo y Zaira), Paula expresó: “No tengo ni idea, pasaron años, fue en otra vida y no tengo ni idea. No puedo opinar. Ni idea”.

Foto: Captura (América)

Por último, la entrevistada le puso misterio sobre si retomaría su relación de amistad con Zaira: “No podría opinar tampoco porque no sé, no hago futurología”.