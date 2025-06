Horas atrás, Paula Chaves se sumó a la lista de figuras que le soltaron la mano a Eugenia “China” Suárez. Tras las declaraciones de Lali Espósito, la modelo contó en una entrevista cómo es su relación actual con la novia de Mauro Icardi.

“Hace años que no tengo vínculo. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo. Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”, afirmó la modelo en diálogo con Puro Show.

“No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar... tampoco es soltar la mano. Son vínculos”, dejó en claro Paula Chaves quien opinó sobre las declaraciones de Lali, Paula concluyó: “No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

EL VIDEO QUE CONDENA A PAULA CHAVES TRAS SUS DECLARACIONES

En las últimas horas comenzó a circular un llamativo video a través de X donde se la escucha a Paula Chaves en “Este es el show” hablando bien sobre la China Suárez. Las imágenes corresponden al año 2018, cuando estalló el escándalo entre la actriz y su colega, Gime Accardi.

China Suárez y Paula Chaves. Foto: web

“La China conmigo estuvo en momentos muy duros. Cuando yo perdí el embarazo que estuve muy mal, estuve mucho tiempo en mi casa donde estuve muy pero muy mal, ella se ocupó de Olivia 100%“, aseguró la modelo que, en ese entonces, conducía el programa de eltrece junto a José María Listorti.

“Sin ningún compromiso, sin que yo le pida, fue la que estuvo al lado mío. Lo quiero decir también porque es una recontra buena amiga“, agregaba Paula Chaves en su defensa, dejando en claro que en la disputa China-Gimena, estaba del lado de la actual pareja de Mauro Icardi.