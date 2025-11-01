De Wanda y Zaira Nara a Evangelina Anderson y Lola Latorre: las fotos de los famosos en Premios Ídolo 2025
Influencers, celebridades y sorpresas: así fue el desfile de moda que marcó tendencia en la gran noche. ¡Mirá!
Las celebridades se vistieron de gala la noche del viernes en el marco de los Premios Ídolo Argentina 2025 y desde Ciudad te mostramos todas las fotos de la esperada Golden Carpet que se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro.
Wanda y Zaira Nara, Evangelina Anderson con sus hijos, Sofía Martínez, Majo Martino, Fermín Bo, Rosina Beltrán, Camila Mayan, Juli Puente, Lauti Gram, Stephanie Demener, entre otros, fueron algunas de los famosos que dijeron presente.
Otros de los que posaron para nuestras cámaras fueron Momi Giardina y Juli Castro, el Pollo Álvarez y Tefi Russo, Ángela Torres, Lola Latorre, Gastón Soffritti, Grego Rossello, Anabel Sánchez, y más.