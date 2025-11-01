Las celebridades se vistieron de gala la noche del viernes en el marco de los Premios Ídolo Argentina 2025 y desde Ciudad te mostramos todas las fotos de la esperada Golden Carpet que se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro.

Wanda y Zaira Nara, Evangelina Anderson con sus hijos, Sofía Martínez, Majo Martino, Fermín Bo, Rosina Beltrán, Camila Mayan, Juli Puente, Lauti Gram, Stephanie Demener, entre otros, fueron algunas de los famosos que dijeron presente.

Otros de los que posaron para nuestras cámaras fueron Momi Giardina y Juli Castro, el Pollo Álvarez y Tefi Russo, Ángela Torres, Lola Latorre, Gastón Soffritti, Grego Rossello, Anabel Sánchez, y más.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LOS PREMIOS ÍDOLO ARGENTINA 2025

Wanda Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

El Pollo Álvarez y Tefi Russo en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Gastón Soffritti en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Momi Giardina en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Los famosos en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Camila Mayan en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Ángela Torres en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Juli Castro en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Grego Rossello en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Rosina Beltrán en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Los famosos en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Evangelina Anderson en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Evangelina Anderson y sus hijos en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Fermín Bo en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Zaira Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Anabel Sánchez en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Majo Martino en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Sofía Martínez en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Stephanie Demner en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Juli Puente en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Lauty Gram en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.