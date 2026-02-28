Años después de uno de los escándalos más mediáticos de la farándula argentina, Lola Latorre decidió contar cómo vivió la infidelidad de Diego Latorre a su mamá, Yanina Latorre, cuando apenas tenía 16 años.

Durante su participación en el ciclo Entrevista Rosa, la influencer recordó el fuerte impacto que tuvo en su vida personal enterarse del conflicto familiar en medio de una enorme exposición pública.

“Fue horrible”, expresó, al hacer referencia al modo en que el tema se instaló en los medios de comunicación.

La hija de Yanina Latorre también remarcó que, más allá de que muchas personas intentaron acompañarla explicándole que una infidelidad podía ser algo habitual en las parejas, su experiencia fue completamente distinta debido al nivel de exposición mediática.

CÓMO FUE LA CHARLA QUE TUVO LOLA CON DIEGO LATORRE

“Fue un momento re difícil”, reconoció, y explicó que el primer indicio de lo que estaba ocurriendo llegó a través de una amiga. “El primer mensaje que recibí fue de una amiga que se puso a disposición de lo que necesite. Cuando lo leí, prendí la tele y estaba en todos los canales de televisión”, recordó.

Yanina y Diego Latorre en el lanzamiento de la marca de sus hijos (Foto: Movilpress).

En ese entonces, su hermano tenía apenas 14 años, lo que la llevó a asumir un rol de contención dentro de la familia. “Al día siguiente no fui al colegio porque sentía que la gente iba a hablar de mí”, relató.

Con el paso del tiempo, el diálogo con sus padres fue clave para atravesar el conflicto. “Lo que más me sirvió fue hablarlo con ellos. Normalizarlo en mi grupo de amigas, contarles desde la vulnerabilidad lo que me estaba pasando para no sentirme juzgada”, sostuvo.

Incluso, confesó haber enfrentado directamente a su padre en aquel momento. “Yo le llegué a decir: ‘¿Por qué a mí, papá?’”, contó, aunque luego comprendió otra perspectiva sobre lo ocurrido: “Entendí con el tiempo que no me lo hizo a mí, sino que se lo hizo a él”.

Finalmente, aseguró que pudo recomponer el vínculo con Diego Latorre tras atravesar ese proceso. “Lo que más me sirvió fue hablar con él. Pude sanar el vínculo”, concluyó.