Lola Latorre cumplió 25 años y Yanina publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotos y unas sentidas palabras.
La conductora y panelista no se guardó nada y dejó un mensaje emotivo, donde elogió a su hija y manifestó el superlativo amor que le tiene.
“Mi pequeña y grande Lola. Amor de mi vida. Hoy ya 25 años… ¿Cómo pasó? No me di cuenta, seguís siendo la niñita alegre que me hizo mamá por primera vez”, empezó.
Y agregó: “La que me enseñó que existía otro tipo de amor, un amor absolutamente imposible de describir, que me sale de las entrañas, que hace que viva solo para y por vos y tu hermano”.
EL MENSAJE DE YANINA LATORRE A LOLA
En su posteo, la panelista de LAM expresó: “Gracias, Lola, tu existencia me completa. Sos la alegría del hogar, siempre con esa sonrisa y esas ganas de todo”.
Y concluyó: “Te admiro. Estoy orgullosa de vos. Hacés que mis días sean felices viéndote vivir la vida. Sos mucho más de lo que soñé, hijita de mi vida”.