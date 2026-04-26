Cómo hacer pizza frita con huevo y panceta: una tremenda receta como en los bodegones

La pizza frita con huevo y panceta es una de esas recetas bien de bodegón que sorprenden por su textura crocante por fuera, aireada por dentro y con un topping potente que transforma todo en un plato abundante. Se prepara con una masa simple, una fritura con aceite bien caliente y un gratinado final que suma sabor y aroma.
A diferencia de la pizza tradicional al molde o a la piedra, la pizza frita tiene una base distinta: queda inflada, dorada y con un borde irresistible. Cuando se combina con queso gruyere, panceta grillada y huevo frito, el resultado es una receta contundente y perfecta para un almuerzo especial o una cena distinta.
Además, es una receta ideal para quienes disfrutan la cocina casera con impronta bodegonera: ingredientes simples, pasos claros y un resultado que se luce en la mesa.
Ingredientes
Para la masa
- 500 g harina.
- 20 g levadura.
- 10 g sal.
- 300 cc agua.
- ½ tacita aceite de oliva.
- Pimienta.
Para la salsa
- 6 tomates peritas maduros.
- 2 dientes de ajo.
- 2 chiles picantes.
- ½ pocillo de aceite de oliva.
- Sal.
- Pimienta negra.
Extras
- Panceta grillada.
- Queso gruyere.
- Huevos fritos.
- Aceite de girasol.
Procedimiento
- Calentar una sartén en el fuego y poner un hilo de aceite de oliva, dorar los ajos laminados y los chiles en rodajitas.
- Agregar los tomates cubeteados y poner a punto de sal y pimienta.
- Formar una corona con la harina, salar por los bordes e incorporar en el centro la levadura desmenuzada, el agua a temperatura ambiente, el aceite de oliva, la pimienta, y arrancar el amasado.
- Dejar leudar tapada y en lugar cálido durante 45 minutos.
- Bollar, dejar descansar nuevamente, y estirar las pizzas.
- Cocinar en fritura profunda a temperatura media.
- Retirar de fritura, poner la salsa, el queso rallado y gratinar en horno.
- Agregar la panceta previamente grillada y terminar con huevo frito arriba antes de servir.
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