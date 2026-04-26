Cómo hacer pizza frita con huevo y panceta: una tremenda receta como en los bodegones

La pizza frita con huevo y panceta es una de esas recetas bien de bodegón que sorprenden por su textura crocante por fuera, aireada por dentro y con un topping potente que transforma todo en un plato abundante. Se prepara con una masa simple, una fritura con aceite bien caliente y un gratinado final que suma sabor y aroma.

A diferencia de la pizza tradicional al molde o a la piedra, la pizza frita tiene una base distinta: queda inflada, dorada y con un borde irresistible. Cuando se combina con queso gruyere, panceta grillada y huevo frito, el resultado es una receta contundente y perfecta para un almuerzo especial o una cena distinta.

Además, es una receta ideal para quienes disfrutan la cocina casera con impronta bodegonera: ingredientes simples, pasos claros y un resultado que se luce en la mesa.

Comensales 6 Ingredientes Para la masa 500 g harina.

g harina. 20 g levadura.

g levadura. 10 g sal.

g sal. 300 cc agua.

cc agua. ½ tacita aceite de oliva.

tacita aceite de oliva. Pimienta. Para la salsa 6 tomates peritas maduros.

tomates peritas maduros. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. 2 chiles picantes.

chiles picantes. ½ pocillo de aceite de oliva.

pocillo de aceite de oliva. Sal.

Pimienta negra. Extras Panceta grillada.

Queso gruyere.

Huevos fritos.

Aceite de girasol.

Pizza con panceta y huevo frito. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Calentar una sartén en el fuego y poner un hilo de aceite de oliva, dorar los ajos laminados y los chiles en rodajitas. Agregar los tomates cubeteados y poner a punto de sal y pimienta. Formar una corona con la harina, salar por los bordes e incorporar en el centro la levadura desmenuzada, el agua a temperatura ambiente, el aceite de oliva , la pimienta, y arrancar el amasado. Dejar leudar tapada y en lugar cálido durante 45 minutos. Bollar, dejar descansar nuevamente, y estirar las pizzas. Cocinar en fritura profunda a temperatura media. Retirar de fritura, poner la salsa, el queso rallado y gratinar en horno. Agregar la panceta previamente grillada y terminar con huevo frito arriba antes de servir.

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