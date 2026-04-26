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Cómo hacer pizza frita con huevo y panceta: una tremenda receta como en los bodegones

Una preparación contundente y bien porteña, con base crocante frita y cobertura bien cargada.

Pizza con panceta y huevo frito
Pizza con panceta y huevo frito. Foto: Cucinare TV

La pizza frita con huevo y panceta es una de esas recetas bien de bodegón que sorprenden por su textura crocante por fuera, aireada por dentro y con un topping potente que transforma todo en un plato abundante. Se prepara con una masa simple, una fritura con aceite bien caliente y un gratinado final que suma sabor y aroma.

A diferencia de la pizza tradicional al molde o a la piedra, la pizza frita tiene una base distinta: queda inflada, dorada y con un borde irresistible. Cuando se combina con queso gruyere, panceta grillada y huevo frito, el resultado es una receta contundente y perfecta para un almuerzo especial o una cena distinta.

Además, es una receta ideal para quienes disfrutan la cocina casera con impronta bodegonera: ingredientes simples, pasos claros y un resultado que se luce en la mesa.

Comensales
6

Ingredientes

Para la masa

  • 500 g harina.
  • 20 g levadura.
  • 10 g sal.
  • 300 cc agua.
  • ½ tacita aceite de oliva.
  • Pimienta.

Para la salsa

  • 6 tomates peritas maduros.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 chiles picantes.
  • ½ pocillo de aceite de oliva.
  • Sal.
  • Pimienta negra.

Extras

  • Panceta grillada.
  • Queso gruyere.
  • Huevos fritos.
  • Aceite de girasol.
Pizza con panceta y huevo frito. Foto: Cucinare TV
Pizza con panceta y huevo frito. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

  1. Calentar una sartén en el fuego y poner un hilo de aceite de oliva, dorar los ajos laminados y los chiles en rodajitas.
  2. Agregar los tomates cubeteados y poner a punto de sal y pimienta.
  3. Formar una corona con la harina, salar por los bordes e incorporar en el centro la levadura desmenuzada, el agua a temperatura ambiente, el aceite de oliva, la pimienta, y arrancar el amasado.
  4. Dejar leudar tapada y en lugar cálido durante 45 minutos.
  5. Bollar, dejar descansar nuevamente, y estirar las pizzas.
  6. Cocinar en fritura profunda a temperatura media.
  7. Retirar de fritura, poner la salsa, el queso rallado y gratinar en horno.
  8. Agregar la panceta previamente grillada y terminar con huevo frito arriba antes de servir.

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