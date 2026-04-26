El truco de Germán Martitegui para que las papas fritas salgan crocantes como en freidora

Las papas fritas crocantes estilo restaurante tienen un secreto que muchas veces no está en el aceite ni en la papa, sino en la cobertura. Germán Martitegui compartió una técnica simple que permite lograr bastones dorados, firmes por fuera y suaves por dentro usando ingredientes fáciles de conseguir en cualquier cocina.

El truco consiste en sumar copos de maíz triturados y puré de papa en copos al rebozado. Esta combinación genera una capa externa más seca y aireada que mejora la textura final y hace que las papas queden similares a las de freidora profesional, ideales para acompañar carnes, hamburguesas o una picada con dips.

Germán Martitegui recordó los ñoquis rellenos de su abuela. Foto: Instagram

El detalle clave de esta receta está en el uso del puré de papa en copos dentro del rebozado. Ese ingrediente ayuda a absorber humedad superficial y genera una capa más crocante, además de mejorar el color dorado durante la fritura.

Otro tip importante que comparte Martitegui es respetar el doble proceso de fritura: primero una cocción corta inicial y después la fritura final tras el rebozado. Esa técnica permite que las papas mantengan interior cremoso y exterior crocante, incluso después de unos minutos fuera del aceite.

Comensales 1 Ingredientes Un kilo de papas

kilo de papas Aceite para freír

100 g copos de maíz

g copos de maíz 100 g puré de papa en copos

g puré de papa en copos 100 g harina

g harina Sal y pimienta

2 huevos

Papas fritas, el secreto para que salgan crocantes y doradas.

Procedimiento

Pelar las papas y cortarlas en bastones de aproximadamente 7 x 1 cm. Freír las papas en aceite caliente durante unos 3 minutos. Retirarlas y dejarlas enfriar. Triturar los copos de maíz y mezclarlos con el puré de papa en copos. Batir los huevos en un bowl y condimentar con sal y pimienta. Pasar los bastones por harina. Luego pasarlos por el huevo. Finalmente rebozarlos en la mezcla de copos. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente y servir solas o con la salsa que se desee.

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