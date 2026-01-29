Pocos pueden resistirse a una milanesa napolitana, y los estoicos seguro sucumbirían a la tentación con la receta de bodegón para que compartió Coco Carreño en La Cocina Rebelde.

Con un trozo de bife de chorizo bien afeitado, para sacarle la mayor cantidad de grasa, nervios ni tendones, para luego cortarlo en fetas. Lo mismo vale en caso de que sean de peceto, nalga, bola de lomo o hasta cuadrada.

Luego se procede a aplastar la carne con un martillo, o en su defecto con el mango del cuchillo.

Milanesas.

Por otra parte, en una fuente se rompen los huevos, se les echa sal, perejil, mostaza, limón y pimienta a gusto. En cuanto al ajo, la recomendación de Coco es que se aplaste y caiga entero, para después rescatarlo. Toda esa mezcla se bate.

Milanesas.

En ese punto, se coloca la carne en la huevada y se lleva por dos horas máximo a la heladera para que se marine.

Al rato, se saca de a una las fetas de carne para pasarlas por el pan rallado. Acá la clave es golpear bien con los puños para que quede bien apanado de ambos lados.

En cuanto a la fritura, se debe hacer con el aceite bien caliente para sumergirlas unos instantes, sin que las milanesas salgan quemadas.

El resumen de cómo hacer milanesas napolitanas de bodegón con tallarines.

El paso final sería colocarles salsa de tomate, queso, una rodaja de jamón y otra de tomate encima, con oregano espolvoreado encima y llevarlo al horno durante unos 10 minutos máximo, o hasta que se derrita el queso.

Para facilitar las cosas, los tallarines serían de paquete, por lo que solo habría que echarlos al agua hirviendo con un toque de sal.