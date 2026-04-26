El truco de Damián Betular para una masa de panqueques esponjosa y perfecta

La masa de panqueques parece simple, pero tiene un detalle técnico que marca la diferencia entre una receta pesada y otra liviana y flexible. Damián Betular lo explica de manera clara: la textura debe quedar fluida, pareja y sin grumos. Si queda demasiado espesa, el resultado pierde elasticidad.

El secreto está en equilibrar la mezcla durante el armado. Si la masa queda “pesada”, se corrige con un poco más de leche. Si queda demasiado líquida, se ajusta con harina. Ese control de la textura permite lograr panqueques finos, dorados y fáciles de manipular al momento de rellenarlos.

Otro detalle que remarca Damián Betular es observar siempre la textura antes de empezar a cocinar los panqueques. Si la masa queda demasiado espesa, conviene agregar un poco más de leche hasta que resulte fluida y fácil de distribuir en la sartén. En cambio, si queda muy líquida, se corrige con una pequeña cantidad de harina. Además, recomienda usar manteca en la sartén para lograr un dorado más parejo y subir levemente el fuego al final de la cocción para caramelizar la superficie y mejorar el sabor.

Comensales 1 Ingredientes 2 huevos

huevos Una taza harina

taza harina Una taza y media de leche

taza y media de leche Una cucharada de manteca derretida

cucharada de manteca derretida Una pizca sal

Procedimiento

Colocar los huevos en un bowl y batir ligeramente. Agregar la harina e integrar de a poco para evitar grumos. Incorporar la leche en tandas hasta lograr una mezcla fluida. Sumar la manteca derretida y la pizca de sal. Controlar la textura: si la mezcla queda espesa, agregar un poco más de leche; si queda muy líquida, sumar una cucharada de harina. Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca. Volcar una porción de masa, distribuirla en forma pareja y cocinar hasta dorar de ambos lados.

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