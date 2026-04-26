Focaccia de papa y queso azul, por Germán Martitegui: por qué es clave el truco del puré frío

La focaccia de papa y queso azul de Germán Martitegui es una receta distinta, sabrosa y con una vuelta simple que cambia el resultado final: usar puré de papa frío. Ese detalle, que puede parecer menor, ayuda a que la masa tome mejor consistencia, quede más pareja y conserve una textura húmeda y suave después de la cocción.

A eso se suma una combinación que funciona muy bien: el queso azul aporta intensidad, los papines suman cuerpo y la rúcula le da un cierre fresco que equilibra toda la preparación. Es una receta ideal para servir en una comida especial, como entrada o también para compartir en una mesa más informal.

Por qué es clave usar el puré frío en la focaccia

El puré frío es importante porque, al estar a menor temperatura, no altera el trabajo de la levadura ni vuelve más pegajosa la masa. Además, permite incorporar mejor la papa a la preparación sin que la mezcla se desarme o quede demasiado húmeda.

Germán Martitegui, uno de los cocineros más populares de Argentina. Foto: Instagram

En este tipo de masas, la papa aporta humedad, suavidad y una miga más tierna. Pero para que eso juegue a favor, el puré tiene que estar bien frío al momento de sumarlo. Así se logra una masa homogénea, fácil de amasar y con mejor estructura para llevar al horno.

Comensales 6 Ingredientes 500 gr de harina

gr de harina Sal

140 cc de aceite de oliva

cc de aceite de oliva 200 cc de agua

cc de agua 400 gr de puré de papa (tiene que estar frío)

gr de puré de papa (tiene que estar frío) 250 gr de queso azul

gr de queso azul Seis papines cocidos (también se puede hacer con higos)

Rúcula

20 gr de levadura fresca

Procedimiento

El primer paso es hacer una corona con la harina y una pizca de sal. En el centro, se debe colocar el aceite, la levadura y el agua. Todos los ingredientes se deben mezclar, incorporar el puré y amasar hasta que quede una masa homogénea. Con todos los ingredientes se hace un bollo y se deja leudar por treinta minutos. En una placa con aceite de oliva , se debe estirar la masa, tirarle por encima un poco más de aceite de oliva y sal. Esa masa se debe llevar al horno por 12 minutos, horno precalentado a 180°C; pasado ese tiempo, se debe aumentar la temperatura del horno a 190°C y cocinar por otros cinco minutos. Mientras tanto, se deben cortar los papines en cuartos y colocarlos sobre la masa, al tiempo que se desgrana el queso azul y también se coloca por encima. La rúcula se debe cortar, rústicamente, y poner por encima de toda la preparación.

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