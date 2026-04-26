Focaccia de papa y queso azul, por Germán Martitegui: por qué es clave el truco del puré frío

La focaccia de papa y queso azul de Germán Martitegui es una receta distinta, sabrosa y con una vuelta simple que cambia el resultado final: usar puré de papa frío. Ese detalle, que puede parecer menor, ayuda a que la masa tome mejor consistencia, quede más pareja y conserve una textura húmeda y suave después de la cocción.
A eso se suma una combinación que funciona muy bien: el queso azul aporta intensidad, los papines suman cuerpo y la rúcula le da un cierre fresco que equilibra toda la preparación. Es una receta ideal para servir en una comida especial, como entrada o también para compartir en una mesa más informal.
Por qué es clave usar el puré frío en la focaccia
El puré frío es importante porque, al estar a menor temperatura, no altera el trabajo de la levadura ni vuelve más pegajosa la masa. Además, permite incorporar mejor la papa a la preparación sin que la mezcla se desarme o quede demasiado húmeda.
En este tipo de masas, la papa aporta humedad, suavidad y una miga más tierna. Pero para que eso juegue a favor, el puré tiene que estar bien frío al momento de sumarlo. Así se logra una masa homogénea, fácil de amasar y con mejor estructura para llevar al horno.
Ingredientes
- 500 gr de harina
- Sal
- 140 cc de aceite de oliva
- 200 cc de agua
- 400 gr de puré de papa (tiene que estar frío)
- 250 gr de queso azul
- Seis papines cocidos (también se puede hacer con higos)
- Rúcula
- 20 gr de levadura fresca
Procedimiento
- El primer paso es hacer una corona con la harina y una pizca de sal. En el centro, se debe colocar el aceite, la levadura y el agua.
- Todos los ingredientes se deben mezclar, incorporar el puré y amasar hasta que quede una masa homogénea.
- Con todos los ingredientes se hace un bollo y se deja leudar por treinta minutos.
- En una placa con aceite de oliva, se debe estirar la masa, tirarle por encima un poco más de aceite de oliva y sal.
- Esa masa se debe llevar al horno por 12 minutos, horno precalentado a 180°C; pasado ese tiempo, se debe aumentar la temperatura del horno a 190°C y cocinar por otros cinco minutos.
- Mientras tanto, se deben cortar los papines en cuartos y colocarlos sobre la masa, al tiempo que se desgrana el queso azul y también se coloca por encima.
- La rúcula se debe cortar, rústicamente, y poner por encima de toda la preparación.
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