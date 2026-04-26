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Focaccia de papa y queso azul, por Germán Martitegui: por qué es clave el truco del puré frío

Lleva pocos ingredientes y combina una masa tierna con un sabor intenso.

Focaccia de papa con queso azul, receta, Martitegui
Focaccia de papa con queso azul, por Germán Martitegui. Foto: montaje

La focaccia de papa y queso azul de Germán Martitegui es una receta distinta, sabrosa y con una vuelta simple que cambia el resultado final: usar puré de papa frío. Ese detalle, que puede parecer menor, ayuda a que la masa tome mejor consistencia, quede más pareja y conserve una textura húmeda y suave después de la cocción.

A eso se suma una combinación que funciona muy bien: el queso azul aporta intensidad, los papines suman cuerpo y la rúcula le da un cierre fresco que equilibra toda la preparación. Es una receta ideal para servir en una comida especial, como entrada o también para compartir en una mesa más informal.

Por qué es clave usar el puré frío en la focaccia

El puré frío es importante porque, al estar a menor temperatura, no altera el trabajo de la levadura ni vuelve más pegajosa la masa. Además, permite incorporar mejor la papa a la preparación sin que la mezcla se desarme o quede demasiado húmeda.

Germán Martitegui, uno de los cocineros más populares de Argentina. Foto: Instagram
Germán Martitegui, uno de los cocineros más populares de Argentina. Foto: Instagram

En este tipo de masas, la papa aporta humedad, suavidad y una miga más tierna. Pero para que eso juegue a favor, el puré tiene que estar bien frío al momento de sumarlo. Así se logra una masa homogénea, fácil de amasar y con mejor estructura para llevar al horno.

Comensales
6

Ingredientes

  • 500 gr de harina
  • Sal
  • 140 cc de aceite de oliva
  • 200 cc de agua
  • 400 gr de puré de papa (tiene que estar frío)
  • 250 gr de queso azul
  • Seis papines cocidos (también se puede hacer con higos)
  • Rúcula
  • 20 gr de levadura fresca

Procedimiento

  1. El primer paso es hacer una corona con la harina y una pizca de sal. En el centro, se debe colocar el aceite, la levadura y el agua.
  2. Todos los ingredientes se deben mezclar, incorporar el puré y amasar hasta que quede una masa homogénea.
  3. Con todos los ingredientes se hace un bollo y se deja leudar por treinta minutos.
  4. En una placa con aceite de oliva, se debe estirar la masa, tirarle por encima un poco más de aceite de oliva y sal.
  5. Esa masa se debe llevar al horno por 12 minutos, horno precalentado a 180°C; pasado ese tiempo, se debe aumentar la temperatura del horno a 190°C y cocinar por otros cinco minutos.
  6. Mientras tanto, se deben cortar los papines en cuartos y colocarlos sobre la masa, al tiempo que se desgrana el queso azul y también se coloca por encima.
  7. La rúcula se debe cortar, rústicamente, y poner por encima de toda la preparación.

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