En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity Argentina, los participantes se enfrentaron a uno de los clásicos más temidos: hacer empanadas desde cero. Y, como suele ocurrir en cada desafío técnico, Germán Martitegui aprovechó el momento para dejar una clase magistral que rápidamente se volvió viral.

Mientras evaluaba a los concursantes, el reconocido chef frenó todo para compartir lo que llamó su receta “infalible” de masa casera. “Anoten la receta, porque Germán lo dice una sola vez”, se escucha advertir en el clip que terminó multiplicándose en redes. Su propuesta sorprendió por su simpleza: con apenas tres ingredientes, Martitegui demostró que no es necesario complicarse para obtener una masa profesional, maleable y perfecta para cualquier tipo de cocción.

La masa de empanadas de Germán Martitegui parte de una base clásica: harina, grasa y salmuera. Según explicó, la clave está en el orden y la temperatura de los ingredientes, que permiten lograr una textura suave, elástica y resistente, ideal tanto para empanadas fritas como al horno.

Una receta con masa casera y un relleno espectacular. Foto: CucinareTV

EL PASO A PASO DE LA RECETA

Primero se prepara la salmuera, disolviendo la sal en agua caliente y dejándola entibiar. Luego, se derrite la grasa a fuego bajo, cuidando que no se queme. En un bol amplio, se mezcla la harina con la grasa derretida y, de a poco, se incorpora la salmuera tibia. Tras unos minutos de amasado, la masa toma fuerza y consistencia. El descanso también es fundamental: al menos 30 minutos tapada con un repasador para que se relaje y sea más fácil de estirar. El resultado final son discos parejos y flexibles que se adaptan a cualquier relleno, desde carne cortada a cuchillo hasta humita o verduras.

Martitegui insistió en que dominar la masa casera es el primer paso para elevar cualquier empanada. “Cuando la base está bien hecha, el relleno siempre se luce más”, afirmó durante el programa. La demostración no solo ayudó a los participantes, sino que inspiró a miles de espectadores que ahora replican la receta en sus casas.