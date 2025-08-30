En pleno corazón de Recoleta, sobre la calle Rodríguez Peña entre Posadas y Alvear, abrió sus puertas Tegui Café, la nueva apuesta del reconocido chef Germán Martitegui.

El espacio, con un gran ventanal hacia la vereda y algunas mesas al aire libre, busca integrarse a la dinámica del barrio y convertirse en un punto de encuentro cotidiano, con una propuesta que combina sabores locales con guiños a la pastelería y panadería francesa.

Así es Tegui Café, el rincón con toques francoargentinos de Germán Martitegui en Recoleta | Créditos: Instagram @tegui_casa

Para Martitegui, este nuevo café representa un sueño personal: “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”.

CUÁLES SON LOS PRECIOS EN EL NUEVO CAFÉ DE GERMÁN MARTITEGUI

La carta del nuevo café de Tegui combina influencias francesas y locales, con una cuidada selección de bebidas calientes y frías, panificados artesanales y un completo menú de brunch. En esta primera etapa, el proyecto se desarrolla en colaboración con la marca de ropa Lacoste, en lo que el chef define como “una experiencia exclusiva para brand lovers, donde la gastronomía y la moda se combinan en un pop-up único”.

Precios y destacados del menú (Agosto 2025)

☕ Café

Espresso: $3.500

Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000

Flat White / Iced Flat White: $5.000

Cappuccino: $4.500

Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000

Submarino LACOSTE: $7.500

Iced Latte: $5.000

Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000

🥐 Dulces

Croissant LACOSTE: $3.000

Budín: $4.000

Alfajores artesanales: $5.000

Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000

Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000

Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u

Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000

🍫 Obleas

Caja x2: $6.000

Caja x6: $24.000

Caja x12: $48.000

🍽️ Brunch