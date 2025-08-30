En pleno corazón de Recoleta, sobre la calle Rodríguez Peña entre Posadas y Alvear, abrió sus puertas Tegui Café, la nueva apuesta del reconocido chef Germán Martitegui.
El espacio, con un gran ventanal hacia la vereda y algunas mesas al aire libre, busca integrarse a la dinámica del barrio y convertirse en un punto de encuentro cotidiano, con una propuesta que combina sabores locales con guiños a la pastelería y panadería francesa.
Para Martitegui, este nuevo café representa un sueño personal: “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”.
CUÁLES SON LOS PRECIOS EN EL NUEVO CAFÉ DE GERMÁN MARTITEGUI
La carta del nuevo café de Tegui combina influencias francesas y locales, con una cuidada selección de bebidas calientes y frías, panificados artesanales y un completo menú de brunch. En esta primera etapa, el proyecto se desarrolla en colaboración con la marca de ropa Lacoste, en lo que el chef define como “una experiencia exclusiva para brand lovers, donde la gastronomía y la moda se combinan en un pop-up único”.
Precios y destacados del menú (Agosto 2025)
☕ Café
- Espresso: $3.500
- Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000
- Flat White / Iced Flat White: $5.000
- Cappuccino: $4.500
- Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000
- Submarino LACOSTE: $7.500
- Iced Latte: $5.000
- Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000
🥐 Dulces
- Croissant LACOSTE: $3.000
- Budín: $4.000
- Alfajores artesanales: $5.000
- Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000
- Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000
- Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u
- Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000
🍫 Obleas
- Caja x2: $6.000
- Caja x6: $24.000
- Caja x12: $48.000
🍽️ Brunch
- Rene’s Brunch: incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce a elección: $50.000
- Sándwiches individuales: $14.000