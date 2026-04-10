La Torta Arcoíris es una de las recetas más vistosas de la pastelería moderna y Damián Betular explicó que el verdadero desafío no está solamente en lograr los colores, sino en conseguir seis bizcochuelos iguales, húmedos y parejos. Para eso, recomienda trabajar con una única mezcla base y recién después dividirla para teñir cada parte por separado.

Otro punto clave que destacó el famoso pastelero argentino es el frosting: debe tener la textura justa para sostener la estructura. Según su visión, funciona como el “andamiaje” de la torta, porque permite mantener la altura y lograr un acabado prolijo tanto por dentro como por fuera.

Betular compartió estos consejos durante una gala de MasterChef Celebrity (Telefe) dedicada a la pastelería, donde la torta arcoíris fue el desafío central del programa. Allí explicó que “el secreto de esta torta es aplicar la técnica para colorear los 6 diferentes bizcochos” y trabajar con una crema que funcione tanto en el relleno como en la cobertura.

Damián Betular, pastelero argentino profesional. Foto: Archivo

Además, el chef pastelero remarcó que el éxito depende de respetar proporciones, pesar cada parte del batido antes del horneado y controlar el uso del colorante, ya que es uno de los elementos más difíciles de manejar en pastelería sin afectar textura ni sabor final.

Ingredientes para la Torta Acoiris.

300 g de manteca.

300 g de azúcar.

6 huevos.

450 g de harina leudante.

250 ml de leche

Esencia de vainilla.

Colorantes rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

400 g de manteca (para el frosting).

400 g de azúcar impalpable.

300 g de queso crema.

Sprinkles, para decorar.

Las recomendaciones de Damián Betular para la Torta Arcoiris. Foto: montaje

Procedimiento

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada. Incorporar los huevos de a uno y perfumar con esencia de vainilla. Agregar la harina intercalando con la leche hasta obtener una mezcla homogénea. Dividir la preparación en seis partes iguales y colorear cada una con un color distinto. Hornear cada capa por separado en moldes del mismo tamaño hasta que estén cocidas y parejas. Dejar enfriar completamente antes de armar la torta. Preparar el frosting batiendo manteca con azúcar impalpable y sumar el queso crema hasta lograr una textura firme y lisa. Armar la torta respetando el orden de colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta), intercalando capas de frosting. Cubrir toda la torta con la misma crema, alisar la superficie y decorar con copos hechos con pico rizado y sprinkles.

ara más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/