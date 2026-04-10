La Torta Arcoíris es una de las recetas más vistosas de la pastelería moderna y Damián Betular explicó que el verdadero desafío no está solamente en lograr los colores, sino en conseguir seis bizcochuelos iguales, húmedos y parejos. Para eso, recomienda trabajar con una única mezcla base y recién después dividirla para teñir cada parte por separado.
Otro punto clave que destacó el famoso pastelero argentino es el frosting: debe tener la textura justa para sostener la estructura. Según su visión, funciona como el “andamiaje” de la torta, porque permite mantener la altura y lograr un acabado prolijo tanto por dentro como por fuera.
Betular compartió estos consejos durante una gala de MasterChef Celebrity (Telefe) dedicada a la pastelería, donde la torta arcoíris fue el desafío central del programa. Allí explicó que “el secreto de esta torta es aplicar la técnica para colorear los 6 diferentes bizcochos” y trabajar con una crema que funcione tanto en el relleno como en la cobertura.
Además, el chef pastelero remarcó que el éxito depende de respetar proporciones, pesar cada parte del batido antes del horneado y controlar el uso del colorante, ya que es uno de los elementos más difíciles de manejar en pastelería sin afectar textura ni sabor final.
Ingredientes para la Torta Acoiris.
- 300 g de manteca.
- 300 g de azúcar.
- 6 huevos.
- 450 g de harina leudante.
- 250 ml de leche.
- Esencia de vainilla.
- Colorantes rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.
- 400 g de manteca (para el frosting).
- 400 g de azúcar impalpable.
- 300 g de queso crema.
- Sprinkles, para decorar.
Procedimiento
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada.
- Incorporar los huevos de a uno y perfumar con esencia de vainilla.
- Agregar la harina intercalando con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.
- Dividir la preparación en seis partes iguales y colorear cada una con un color distinto.
- Hornear cada capa por separado en moldes del mismo tamaño hasta que estén cocidas y parejas.
- Dejar enfriar completamente antes de armar la torta.
- Preparar el frosting batiendo manteca con azúcar impalpable y sumar el queso crema hasta lograr una textura firme y lisa.
- Armar la torta respetando el orden de colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta), intercalando capas de frosting.
- Cubrir toda la torta con la misma crema, alisar la superficie y decorar con copos hechos con pico rizado y sprinkles.
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