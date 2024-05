A cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, uno de los condenados a prisión perpetua, Máximo Thomsen, le dio una entrevista desde la cárcel a Telenoche. Lo que hizo reaccionar a Graciela Sosa.

Es importante remarcar que Máximo rompió el pacto de silencio que había hecho con sus amigos, que conforman el grupo de rugbiers que mató a golpes a Fernando durante sus vacaciones de verano.

“Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de su libertad, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”.

“Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de su libertad, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”, expresa la imagen que compartió Graciela a través de sus stories de Instagram, en la que se la puede ver con su marido y su hijo antes de que lo mataran.

QUÉ DIJO MÁXIMO THOMSEN SOBRE EL ASESINATO DE FERNANDO BÁEZ SOSA, A CUATRO AÑOS DEL CRIMEN

El reo recalcó en que el supuesto gesto amenazador que se lo ve hacer en la trifulca correspondí a que “quería sacar el brazo” cuando lo agarraron los guardias de seguridad. “A mí cuando me sacan me estaban asfixiando, y ahí cuando estoy pasando por la puerta siento que me pegan dos piñas en la costilla y una en la cabeza”, dijo, antes de agregar que sintió cómo se armaba una pelea a sus espaldas.

Además de Thomsen acusó a Fernando de “hacerle burla” a uno de sus amigos, lo que ocasionó que Enzo (Comelli) le pegara la primera trompada. “Siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire y después me enteré que le había pegado a Fernando”.

“Es algo que pasó y no me voy a esconder de algo que pasó”, aseguró, teniendo en cuenta que la suela de su zapatilla quedó marcada en la cara de Báez Sosa.

“Yo desde el primer día quise contar todo, pero nunca me dieron la oportunidad, siempre con el ‘puede ser contraproducente, pueden usarlo en tu contra’. Y yo tenía otra mirada y quería contar que había sido partícipe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso”, agregó, en referencia del cambio de abogado que hizo en los últimos tiempos de Hugo Tomei al ex candidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Francisco Onetto.

