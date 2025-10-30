A días del estreno del documental que promete volver a poner en primer plano el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia, Fernando Burlando, rompió el silencio y contó cómo es el presente de los rugbiers condenados por el crimen.

En diálogo con el programa DDM, Burlando explicó que el objetivo de la serie es “exponer la problemática de la nocturnidad, de la juventud, de la violencia, del suplicio que vivió Fernando antes de morir y el suplicio que continúan viviendo sus papás”.

El abogado remarcó que el dolor de Silvino y Graciela, los padres de Fernando, sigue intacto y que los videos de la pelea “los ven una y otra vez. Es difícil para ellos”.

Durante la entrevista, Burlando se refirió al presente de los condenados. Confirmó que Lucas Pertossi está en aislamiento en la prisión de Melchor Romero después de haber intentado atentar contra su vida. Por su parte, Máximo Thomsen también fue aislado, pero en su caso por un altercado con otro preso.

FERNANDO BURLANDO HABLÓ SOBRE LA ACTUALIDAD DE LOS CONDENADOS POR EL ASESINATO DE FERNANDO BÁEZ SOSA

El abogado fue tajante: “No me interesa demasiado hablar de los condenados, siempre tengo presente el dolor de los papás de Fernando”. Sin embargo, reconoció que la aparición de algunos de los acusados y sus familias en el documental lo sorprendió.

“Cuando todo esto arrancó y empezaron las charlas para la producción, no pensaba que iban a contar con la voz de los acusados y sus familias porque esa era la actitud durante el juicio. Nos tomó por sorpresa alguna aparición”.

Aseguran que los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa se pelearon fuerte en Melchor Romero.

Burlando opinó que “exponer una serie de estas características es muy bueno, porque da la sensación de que algunos jóvenes no toman conciencia de dónde pueden terminar si hacen algo así”.

EL DOCUMENTAL QUE RECONSTRUYE EL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA: CUÁNDO SE ESTRENA Y QUÉ SE VERÁ

Netflix lanzó el tráiler oficial de la serie documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, a cinco años del asesinato que sacudió a la Argentina en el verano de 2020. La plataforma confirmó que el material estará disponible desde el 13 de noviembre y contará con testimonios exclusivos y material de archivo inédito.

La serie, dirigida por Martín Rocca, reconstruye minuto a minuto el crimen que marcó un antes y un después en la sociedad argentina. Repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

En el adelanto se pueden ver las participaciones de Graciela Sosa, mamá de la víctima, Fernando Burlando, amigos y periodistas. “En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron desde la plataforma.

