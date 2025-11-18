Se lanzó la miniserie 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, que reconstruye el crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Graciela Sosa, la mamá del asesinado, publicó un mensaje contundente en sus redes sociales en el que volvió a apuntar contra los rugbiers condenados y repasó, con crudeza, lo ocurrido aquella madrugada.

En una publicación en Facebook, Graciela recordó cada uno de los momentos que antecedieron al ataque y expuso su indignación frente a lo que considera una agresión planificada.

“Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”, escribió, subrayando que Fernando quedó completamente indefenso ante el grupo que lo atacó en plena vía pública.

El posteo avanza sobre la violencia ejercida contra el joven y sobre lo que, según Graciela, fueron actos de discriminación que agravaron aún más la situación.

“No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando”, expresó, en un mensaje que se viralizó rápidamente entre usuarios que siguieron el caso desde el inicio.

Fuerte posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa: “Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas” Foto: Infobae

EL DESCARGO DE LA MAMÁ DE FERNANDO BÁEZ SOSA

La madre de Fernando también cuestionó con firmeza la actitud que, según ella, mantuvieron los rugbiers después del ataque, incluso cuando ya conocían la gravedad del hecho.

Fuerte posteo de la mamá de Fernando Báez Sosa: “Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas” | Créditos: Facebook Graciela Sosa

“Comieron hamburguesas, planeaban las juntadas del día siguiente, querían drogas y alcohol, querían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado”, escribió, marcando la indiferencia con la que percibe que los condenados reaccionaron al desenlace fatal.

El mensaje culminó con una frase que resume su posición y su dolor: “Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas”.

Esa reflexión final volvió a encender el debate sobre la responsabilidad, el arrepentimiento y el impacto social del caso, especialmente en un momento en el que el documental pone nuevamente en primer plano la historia de Fernando y el reclamo de justicia que su familia mantiene desde hace casi cinco años.