El crimen de Fernando Báez Sosa a manos a la salida de un boliche, el 18 de enero de 2020, llevó a que Lucas Pertossi fuera condenado a 15 años de cárcel como “partícipe secundario” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, y ahora el rugbier rompió el silencio con Mauro Szeta tras seis años.

“Estuvimos involucrados en algunas peleas, pero yo no me peleaba (...) Yo, lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, reconoció Pertossi los antecedentes violentos que compartía con su grupo antes de la fatídica noche de verano en Villa Gesell.

“Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque y no todos hicimos lo mismo, ni tuvimos la misma participación”, describió como si se tratara de un scrum desde la Unidad Penal 61 de la provincia de Buenos Aires.

Lucas Pertossi con Mauro Szeta.

“Yo nunca lo toque, pero nadie lo dijo nadie salió a defenderme, a decir Lucas no hizo eso, el lo grabó nomás, no hay pruebas en contra. Nadie salió a decir eso", se quejó.

El punto de quiebre de Lucas Pertossi

Para Pertossi, “la gota que rebalsó el vaso” fue que Hugo Tomei, el abogado del grupo durante el juicio penal, les propuso hacer “el documental de Netflix” asignandoles un guión y sin tomar en cuenta sus propias vivencias: “Yo decidí no participar”.

Ultima foto con vida de Fernando Báez Sosa. Fuente: Redes Sociales

Al ver las imágenes del homicidio de Fernando Báez Sosa, cerró los ojos y afirmó: “Ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando”.

“Es terrible lo que pasó, pero sé que ninguno tuvo intención y porque yo estuve ahí. No hubo ningún plan premeditado, fue una pelea que terminó en tragedia”, se defendió Lucas Pertossi.