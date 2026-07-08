Martín Cirio, una de las figuras más reconocidas del mundo digital, se incorporó a la nueva edición de Popstars, el reality musical que muy pronto estrenará Telefe con la conducción de Nicolás Vázquez.

Con su estilo característico y una comunidad que lo sigue a diario, el streamer será parte del fenómeno que buscará descubrir a las próximas estrellas del pop argentino.

Cirio reaccionará en vivo desde su propio stream a todo lo que ocurra en cada emisión del programa. De esta manera, los seguidores podrán disfrutar de sus comentarios y análisis en tiempo real, sumando una mirada distinta a la competencia musical.

Martín Cirio en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Cómo será la participación de Martín Cirio en Popstars

La transmisión de Cirio podrá seguirse en simultáneo a través del canal oficial de YouTube de Telefe, lo que permitirá que la audiencia viva el show desde una perspectiva renovada.

Así, el público tendrá la posibilidad de interactuar y compartir el fenómeno Popstars tanto en la pantalla tradicional como en las plataformas digitales.

La llegada del streamer promete ampliar el alcance del programa y sumar una experiencia diferente para los fanáticos del reality, que podrán seguir cada detalle junto a uno de los creadores de contenido más populares del país.