La relación de Wanda Nara con Martín Migueles se volvió un debate nacional debido a la situación judicial del financista, y Claudia Ciardone reveló la advertencia que le hizo llegar a la conductora de MasterChef Celebrity.
“Yo le hice decir por una amiga, a través de la mamá de ella previo a todo lo que pasó”, contó la ex Gran Hermano.
Ahí aclaró: “Le hice llegar que no era un tipo de persona muy confiable, que se fije”.
“Pero la mamá de ella lo que le respondió a mi amiga es que Wanda no escucha a nadie”, remató resignada.
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Por qué Claudia Ciardone alertó a Wanda Nara
Como Claudia había conocido a Migueles en el gimnasio y había tenido un romance, ya conocía a Martín como para saber que no era una persona de fiar: “Es algo que me sucedió a mí, y hoy en día es de público conocimiento cómo está la situación”.
“Yo no soy nadie para recomendarle a ella. Ojalá ella pueda ver lo que es mejor para ella, y si no está bueno lo que le puede llegar a pasar que se fije...”, comentó en una nota con Puro Show luego de revelar que el personal trainer le había ofrecido importar telas... ¡Como a Wanda!
Al final, Pochi de Gossipeame recordó que su vínculo con Wanda Nara se quebró a raíz de un alerta similar que le había hecho sobre los negocios opacos de Martín Migueles.