La deuda de seis millones de pesos de expensas de Cinthia Fernández trascendió la esfera del barrio privado que habita, y luego de que se hiciera pública a través de Yanina Latorre, la influencer dio la cara: “Es súper estigmatizante y triste que eso sea una noticia”

En un comunicado enviado a su amigo Pampito, la pareja del abogado Roberto Castillo explicó que ellos dividen “los gastos familiares” y que “a medida que va entrando (el dinero de los) clientes, él va pagando”.

“Uno va manejando eso como cualquier familia. Y la verdad es que siempre fue de pago puntual”, afirmó Cinthia.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo regresaron de unas vacaciones soñadas en México.

“Sí hubo un momento a lo largo de los años que también he dicho que estuve atrasada y fui pagando luego como pude y con intereses. Vos me has visto con muchas deudas y teniendo cuatro laburos”, le reconoció al conductor de Puro Show.

Qué le pasó a Cinthia Fernández con las expesas en el barrio cerrado

Hasta que precisó: “Esta vez fue un cuelgue y puede pasar. Voy, pago y listo”.

“El tema es que si yo no hubiese tenido el dinero, me parece triste lo que hacen. De hecho, todo el mundo en Argentina tiene deudas. Es súper estigmatizante y triste que eso sea una noticia. Por eso dejé de hablar con los medios. Habla más de las personas que hacen de esto una noticia. Es muy triste realmente. Más como está el país”, protestó.

“Señalar a alguien por deudas es patético. Ni te digo la violación a la intimidad. Por eso, los que están mal son los medios y el barrio. Tendría que salir en las noticias la Argentina entera fuera así. Si quisieron avergonzarme, los que están dando vergüenza son los que hacen de una noticia de algo así“, sentenció Cinthia Fernández.