La herida que Ángel de Brito sufrió en las últimas horas la intentó sanar en vivo, cuando escrachó a una famosa ex angelita que “pidió plata para venir de invitada”.

El caso quedó expuesto al indagar en tono irónico si Ana Rosenfeld también había exigido cachet para sentarse en el living LAM. “Hemos perdido una amiga”, lamentó con sorna.

Con la idea de jugar al misterio, el conductor negó que sea una súper estrella y recordó a las panelistas más célebres que tuvo a su lado para despejar las dudas: “No es diva. No es Flor de la Ve, no es Graciela Alfano, no es Yanina Latorre”.

Ángel de Brito y las angelitas en el festejo de los 2000 programas de LAM (Fotos: Movilpress).

Dado que los colegas no podían acreditar lo que escuchaban, Angel enfatizó: “Fue para venir una vez sola y de invitada. No para trabajar”. Por lo cual, de inmediato recordaron la similar exigencia de María Fernanda Callejón: “No gano para disgustos”.

La apuntada

Entre las pistas que dio deslizó que “es muy buena angelita”, que “estuvo hace poco” y que “preguntó cuánto le íbamos a pagar”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

“Yo la quiero mucho. Es buena invitada porque siempre tiene tema. Aparte, es angelita. Estuvo en mi último cumpleaños”, continuó.

Hasta que Laura Ubfal comentó que está estudiando para ser colega de Rosenfeld, es decir abogada, y todas las miradas recayeron en Cinthia Fernández.

Así y todo, Ángel de Brito no dejó que se devele el enigmático, porque a buen entendedor, pocas palabras...