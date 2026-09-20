Una pequeña localidad uruguaya, dos amigos sin demasiadas perspectivas y una inesperada fortuna son los ingredientes de Los últimos románticos, una comedia policial protagonizada por Juan Minujín, que pasó discretamente por los cines y encontró una segunda oportunidad en el streaming.

Estrenada en 2019, la película tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y puede verse en Prime Video.

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Se trata de una coproducción argentino-uruguaya escrita y dirigida por Gabriel Drak, responsable también de, por ejemplo, La culpa del cordero.

De qué trata Los últimos románticos

La historia sigue al Perro y al Gordo, dos amigos que llevan una vida sin grandes aspiraciones en Pueblo Grande, una pequeña localidad costera de Uruguay.

El Gordo se encarga de cuidar un hotel vacío mientras espera que lleguen sus propietarios húngaros y aprovecha el lugar para cultivar marihuana. Perro, en cambio, intenta conseguir algunos trabajos de jardinería mientras atraviesa problemas con su esposa, Flaca, quien cuestiona su falta de ambición.

La historia sigue al Perro y al Gordo, dos amigos que llevan una vida sin grandes aspiraciones en Pueblo Grande.

La monotonía comienza a alterarse con la llegada de Sosa, el nuevo jefe policial del pueblo. Pero el verdadero punto de quiebre aparece durante uno de los trabajos de Perro: al llegar a una casa encuentra muertos a sus propietarios y descubre una bolsa que contiene 4 millones de euros.

Lo que podría parecer la oportunidad para cambiar definitivamente sus vidas los introduce en una trama cada vez más complicada. Policías vinculados con negocios ilegales, delincuentes y personajes interesados en recuperar el dinero comienzan a cruzarse con los dos amigos.

El tráiler de la película Los Últimos Románticos.

La película utiliza ese conflicto para combinar elementos del policial con una comedia centrada en las decisiones improvisadas de sus protagonista.

Una coproducción argentina y uruguaya con humor policial

Los últimos románticos fue la segunda película de Gabriel Drak, cineasta uruguayo que había debutado como director de largometrajes con La culpa del cordero.

La producción reunió intérpretes de ambos lados del Río de la Plata y se apoyó especialmente en la química entre Juan Minujín y Néstor Guzzini.

El paisaje del pequeño pueblo y el ritmo cotidiano de sus habitantes funcionan como contraste con la trama criminal que comienza a crecer alrededor del dinero.

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La música estuvo a cargo de Gustavo Pomeranec, mientras que Raúl Etcheverry realizó la fotografía y Flor Efrón fue responsable del montaje.

La película recibió además una nominación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina por su música original.

Qué dijo la crítica sobre Los últimos románticos

Las críticas calificaron al film ahora en Prime Video como un policial con elementos de comedia y destacó que resultaba liviana y entretenida, aunque consideró que el planteo inicial funcionaba mejor que su resolución.

Los últimos románticos es una comedia policial de 1 hora y 40 minutos y puede verse en Prime Video.

También mencionaron que puso el foco en el vínculo entre sus protagonistas y en la utilización de dos recursos clásicos del género: la aparición de una fortuna inesperada y la llegada de un desconocido capaz de modificar la tranquilidad de un pequeño pueblo.

Cómo es el reparto de Los últimos románticos