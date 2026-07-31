Volver a casa nunca resulta sencillo, especialmente cuando quedaron asuntos pendientes del pasado. Esa es la idea que impulsa Transmitzvah, la película argentina que se puede ver en Netflix con una propuesta que mezcla comedia, drama y música para contar la historia de una cantante que regresa a su comunidad después de muchos años.

Con Juan Minujín y Penélope Guerrero al frente del elenco, la producción aborda temas como la identidad, los vínculos familiares y la aceptación desde una mirada atravesada por el humor y la emoción.

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Escrita y dirigida por Daniel Burman, la película se estrenó en 2024, tiene una duración de 100 minutos y desarrolla una historia donde el reencuentro con las raíces obliga a la protagonista a enfrentar viejos conflictos y reencontrarse con las personas que marcaron su vida.

De qué trata Transmitzvah

La historia sigue a Mumy Singer, una reconocida cantante trans que, después de varios años viviendo lejos de Argentina, decide regresar para acompañar a su familia en un momento importante.

Las tradiciones de la comunidad judía son un punto central de Transmitzvah.

La vuelta implica mucho más que un viaje. Mumy debe reencontrarse con un entorno del que se había alejado y con un hermano con quien mantiene una relación marcada por las diferencias y los silencios acumulados durante años.

A medida que pasan los días, el regreso también la enfrenta con las tradiciones de la comunidad judía en la que creció y con recuerdos que todavía influyen en su presente. Entre conversaciones, reuniones familiares y situaciones inesperadas, la protagonista intenta reconstruir vínculos que parecían definitivamente rotos.

El tráiler oficial de la película Transmitzvah.

Lejos de construir un drama solemne, Transmitzvah alterna momentos de humor, emoción y canciones para desarrollar una historia donde los conflictos familiares tienen tanto peso como la búsqueda de identidad.

Daniel Burman vuelve a explorar los vínculos familiares

Burman regresa a varios de los temas que marcaron su filmografía, especialmente las relaciones familiares, la identidad y la vida dentro de la comunidad judía argentina.

En esta oportunidad, el director incorpora además una mirada sobre la diversidad y la construcción de la identidad de género, siempre desde un enfoque íntimo y centrado en los personajes.

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La película tuvo su estreno en festivales internacionales antes de incorporarse al catálogo de Netflix, donde encontró una nueva audiencia gracias a su llegada al streaming.

Guerrero y Minujín encabezan el elenco

Uno de los principales atractivos de Transmitzvah es la actuación de Penélope Guerrero, quien interpreta a Mumy Singer y lidera una historia atravesada por la música y las emociones.

Junto a ella aparece Juan Minujín, en el papel de su hermano, con quien mantiene una relación compleja que se convierte en el eje de la trama.

Dirigida por Daniel Burman, la película con Minujín y Guerrero tiene una duración de 100 minutos.

El elenco también reúne a varias figuras del cine argentino que acompañan un relato donde las diferencias familiares, el paso del tiempo y la posibilidad de una reconciliación ocupan un lugar central.

Cómo es el reparto de Transmitzvah