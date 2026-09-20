El vinagre blanco es uno de los productos que más usos alternativos tiene dentro del hogar. Además de ser un ingrediente habitual en la cocina, sus características permiten utilizarlo para determinadas tareas de limpieza.

Uno de los trucos que ganó popularidad consiste en rociar vinagre sobre las hornallas de la cocina, especialmente cuando acumulan grasa, suciedad o pequeñas manchas de óxido provocadas por la humedad.

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La explicación está principalmente en el ácido acético presente en el vinagre. Su acidez puede contribuir a desprender determinados depósitos y actuar sobre el óxido superficial que aparece en piezas de hierro.

Especialistas de la Universidad de Maine explican que el vinagre es un ácido acético suave y que el óxido de hierro presenta cierta solubilidad en su presencia. Por ese motivo, puede facilitar la eliminación posterior de la corrosión mediante una limpieza mecánica.

Para qué sirve rociar vinagre en las hornallas de la cocina

Las hornallas están sometidas constantemente a grasa, restos de alimentos, líquidos, humedad y altas temperaturas. Con el tiempo, estos factores pueden generar suciedad adherida y favorecer la aparición de óxido.

El vinagre blanco puede resultar útil principalmente para aflojar residuos acumulados y tratar manchas leves de óxido. La Universidad Estatal de Nuevo México incluye al vinagre entre los limpiadores ácidos suaves capaces de remover depósitos minerales y manchas ligeras de óxido.

Esto no significa que el vinagre pueda recuperar cualquier pieza deteriorada. Cuando existe corrosión profunda, daños estructurales o un desgaste considerable, la limpieza casera puede resultar insuficiente y será necesario evaluar el reemplazo de la pieza.

Rociar vinagre en las hornallas de la cocina: para qué sirve. Foto: IA

Además, tampoco debe considerarse al vinagre como un desinfectante universal: aunque puede utilizarse para determinadas tareas domésticas, no elimina todos los microorganismos y no reemplaza a los productos específicamente formulados para desinfectar.

Cómo limpiar las hornallas con vinagre paso a paso

Antes de comenzar, la cocina debe estar apagada y completamente fría. Luego, se retiran las hornallas o piezas desmontables sobre las que se realizará la limpieza.

El procedimiento recomendado es:

Retirar las hornallas y comprobar que estén totalmente frías .

Aplicar vinagre blanco sobre las zonas con grasa, suciedad u óxido superficial.

Dejarlo actuar durante aproximadamente 60 minutos .

Frotar cuidadosamente las partes afectadas para retirar los residuos que se hayan aflojado.

Enjuagar las piezas para eliminar los restos del producto y de suciedad.

Secarlas completamente antes de volver a colocarlas en la cocina.

El último paso es especialmente importante. La humedad es uno de los principales factores que favorecen la corrosión del hierro, por lo que dejar las piezas mojadas después de limpiarlas puede facilitar que el óxido vuelva a aparecer.

Rociar vinagre en las hornallas de la cocina: para qué sirve. Foto: IA

También hay que tener presente que una exposición excesivamente prolongada al vinagre puede afectar determinados metales. Por eso, no conviene dejar las piezas sumergidas durante horas sin control ni utilizar este método indiscriminadamente sobre cualquier componente de la cocina.

La precaución fundamental al limpiar con vinagre

Aunque se trate de un producto cotidiano, existe una regla de seguridad que nunca debe ignorarse: el vinagre no debe mezclarse con lavandina ni con limpiadores que contengan hipoclorito de sodio.

El vinagre es ácido y su combinación con productos a base de cloro puede provocar la liberación de gases tóxicos, peligrosos para las vías respiratorias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten expresamente que la lavandina doméstica no debe mezclarse con otros limpiadores.

Por eso, lo aconsejable es trabajar en un ambiente ventilado, utilizar guantes y evitar combinar productos de limpieza. Además, antes de aplicar vinagre sobre una pieza específica, conviene revisar las recomendaciones del fabricante de la cocina para asegurarse de que el material tolere sustancias ácidas.