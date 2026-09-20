Cuando el potus habla: cuáles son las señales que da la planta cuando se siente descuidada y cómo hay que actuar

El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, que soporte diferentes condiciones no significa que pueda crecer bien sin los cuidados adecuados.

De hecho, la propia planta suele mostrar señales bastante claras cuando algo no está funcionando. Hojas amarillas, puntas marrones, follaje caído o tallos demasiado largos pueden convertirse en una advertencia para revisar las condiciones en las que se encuentra.

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No todos estos cambios tienen una única explicación. El aspecto del potus puede verse afectado por el exceso o la falta de agua, la humedad ambiental, la cantidad de luz e incluso el envejecimiento natural de sus hojas. Por eso, antes de actuar, conviene observar qué parte de la planta cambió.

El potus (Epipremnum aureum) es una planta nativa del sudeste asiático. Se trata de una liana que tiene la característica de trepar mediante raíces aéreas. Sus hojas son de color verde intenso con variaciones, según la planta.

Qué señales da el potus y qué significa cada una

Una de las advertencias más frecuentes son las hojas amarillas. En muchos casos están relacionadas con un exceso de agua, aunque un riego insuficiente también puede provocar este problema. Además, pueden influir una maceta pequeña, la falta de hierro, las plagas o una exposición prolongada al sol directo.

Potus, las señales que da cuando se encuentra descuidado. Foto: IA

Distinto es el caso de las hojas caídas o sin firmeza. Esta apariencia suele indicar que la planta necesita agua. Una forma sencilla de comprobarlo es levantar la maceta: si está considerablemente más liviana, puede ser el momento de volver a regar.

Las puntas marrones, en cambio, pueden estar relacionadas con una humedad ambiental insuficiente o con un riego irregular. Mantener condiciones más estables ayuda a evitar que los extremos del follaje comiencen a secarse.

Otra señal aparece cuando desarrolla tallos muy largos y hojas cada vez más pequeñas. En ese caso, el potus probablemente esté buscando más iluminación. La solución es trasladarlo a un sitio luminoso, pero evitando el sol directo, que puede dañar sus hojas.

Cómo actuar para recuperar un potus descuidado

Antes de sumar agua automáticamente, es importante determinar cuál es el problema. Regar de más puede ser tan perjudicial como dejar secar excesivamente el sustrato, por lo que una referencia práctica es controlar el peso de la maceta y regar cuando esté ligera.

Potus, las señales que da cuando se encuentra descuidado. Foto: IA

También es conveniente utilizar un sustrato aireado y con buen drenaje. Una mezcla que permita circular el aire y evacuar correctamente el exceso de agua favorece el desarrollo de las raíces y reduce los problemas asociados con el encharcamiento.

La ubicación también resulta fundamental: necesita abundante luz indirecta, ya que una buena iluminación favorece un crecimiento más compacto y hojas de mayor tamaño, mientras que la exposición directa al sol puede deteriorar el follaje.

Por último, para conseguir un ejemplar más tupido, se pueden aprovechar los esquejes y plantarlos nuevamente en la misma maceta. Con el tiempo, esta técnica permite sumar volumen y evitar que la planta quede formada únicamente por unas pocas ramas largas.