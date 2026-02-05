Carolina Ramírez confirmó su embarazo. En la tarde del jueves 5 de febrero, la protagonista de La Reina del Flow anunció en su cuenta oficial de Instagram que está a la espera de su primer bebé.

Carolina Ramírez. Fotos: Instagram carocali y marieclairecolombia

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y, finalmente, se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos”, escribió la actriz, acompañando su mensaje con tiernas fotografías para la revista Marie Claire, donde muestra su avanzado embarazo y la felicidad que vive en esta nueva etapa.

La actriz también contó que vive un presente pleno junto a su pareja, el productor y ambientalista argentino Martín Cornide, con quien sostiene una relación desde hace poco más de un año. “Nuestro mayor proyecto hoy sucede lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra”, agregó.

Ramírez aseguró que está lista para los desafíos que vendrán: “No hay que romantizar el camino, pero estamos preparados para recibirlo juntos; hoy somos equipo y este ser nos ha elegido. Y ni pregunten si es niño o niña, será sorpresa hasta el nacimiento”.

El anuncio llega en un momento especial para la actriz, ya que su nombre volvió a ser tendencia por el estreno de La Reina del Flow 3, donde retoma su icónico personaje de Yeimy Montoya. Su dulce espera suma ahora otra gran noticia a un presente profesional y personal lleno de cambios y emociones.