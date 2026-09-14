Árbol confirmó la presentación oficial de “Atemporal”, su nuevo trabajo discográfico, con un show especial que marcará el regreso de la banda al Teatro Ópera después de 18 años.

La cita será el próximo 17 de octubre a las 21 horas y las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta en Ticketek.

Cómo será el show de Árbol en el Teatro Ópera

El concierto fue pensado especialmente para trasladar al escenario la esencia de “Atemporal”, un álbum en el que Árbol propone una nueva mirada sobre algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

A diferencia de la intensidad eléctrica que caracterizó buena parte de la carrera del grupo, en este nuevo trabajo la banda apuesta por una sonoridad más íntima, en la que las cuerdas y los vientos adquieren un papel central.

Entre los clásicos que fueron reinterpretados para este proyecto se encuentran “El Fantasma”, “Trenes, Camiones y Tractores” y “Pequeños Sueños”, que ahora presentan una nueva identidad musical.

Árbol y una live session de “Atemporal”

Como parte del lanzamiento de su nuevo disco, Árbol estrenó una live session con versiones en vivo de todas las canciones que integran “Atemporal”.

El material audiovisual está dirigido por Facundo Nuble y permite conocer el proceso creativo y la nueva estética que acompañan esta etapa de la banda.

La live session fue registrada en Casa Frida Estudio