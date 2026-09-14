La música argentina llegó a una de las nuevas grandes producciones internacionales de Prime Video. Alan D’Auria, baterista, percusionista y arreglador argentino radicado en Los Ángeles, fue convocado para participar de las grabaciones de La Casa de los Espíritus, la adaptación audiovisual de la reconocida novela de Isabel Allende.

El músico fue elegido por un motivo particular: el equipo de producción buscaba intérpretes capaces de aportar instrumentos, texturas y sonoridades vinculadas con la identidad musical de Sudamérica.

Así, D’Auria llevó a los estudios instrumentos profundamente ligados a la tradición de la región y grabó diferentes percusiones que contribuyeron a construir parte de la identidad sonora de la producción.

Qué instrumentos argentinos grabó Alan D’Auria para La Casa de los Espíritus

Durante las sesiones de grabación, el músico argentino trabajó con una combinación de instrumentos tradicionales y elementos de batería.

Entre ellos estuvieron el bombo legüero, la quijada y las pezuñas de vaca, además de diferentes partes de batería. La combinación permitió integrar recursos propios del folklore sudamericano con una propuesta sonora pensada para una producción audiovisual contemporánea.

Uno de los grandes protagonistas de las sesiones fue el bombo legüero, uno de los instrumentos de percusión más representativos del folklore argentino.

Su sonido grave, cálido y contundente está asociado a géneros como la chacarera y la zamba, y forma parte de una tradición musical que identifica a distintas regiones de Argentina.

El bombo legüero, un sonido argentino que llegó a una producción internacional

El uso del bombo legüero tuvo un objetivo que iba más allá de incorporar simplemente un instrumento diferente.

Para una producción como La Casa de los Espíritus, estos sonidos permitieron construir una paleta sonora vinculada genuinamente con Sudamérica, en lugar de recurrir únicamente a percusiones convencionales.

D’Auria también aportó sonidos menos habituales. Entre ellos estuvo la quijada, cuya vibración genera una sonoridad seca y particular, y las pezuñas de cabra, utilizadas como recursos de percusión para crear movimientos, texturas y efectos rítmicos.

De esta manera, instrumentos asociados a las raíces musicales sudamericanas pasaron a formar parte de una producción audiovisual destinada a una audiencia internacional.

Quién es Alan D’Auria, el músico argentino que trabaja en Los Ángeles

D’Auria desarrolla su carrera profesional en Los Ángeles, donde trabaja en sesiones de grabación, shows en vivo y distintos proyectos junto a artistas internacionales.

En los últimos años también participó de presentaciones y giras junto al cantante chileno Beto Cuevas, mientras continúa desarrollándose como baterista y músico de sesión dentro de la industria musical estadounidense.

Su participación en La Casa de los Espíritus representa otro paso en ese recorrido profesional y, al mismo tiempo, una oportunidad para llevar instrumentos asociados a sus raíces a una producción de alcance internacional.

“Querían sonidos que realmente tuvieran relación con Sudamérica”

El propio D’Auria destacó la particularidad del trabajo realizado para la producción.

“Lo interesante del proyecto fue que no buscaban simplemente una batería o una percusión convencional. Querían sonidos que realmente tuvieran relación con Sudamérica”.

Para el músico, poder llevar instrumentos como el bombo legüero a una producción internacional fue una experiencia especialmente significativa.

Su participación también refleja una tendencia que gana espacio en las producciones audiovisuales: la búsqueda de sonidos auténticos y músicos capaces de aportar elementos vinculados con la identidad cultural de las historias que se cuentan.

En este caso, esa búsqueda llevó sonidos profundamente ligados a la tradición musical sudamericana desde Argentina hasta una producción internacional.

La Casa de los Espíritus y la música argentina que llegó a Prime Video

La participación de Alan D’Auria en La Casa de los Espíritus conecta dos mundos: la tradición musical argentina y la industria audiovisual internacional.

Desde Los Ángeles, el músico continúa desarrollando su carrera entre grabaciones, presentaciones y nuevos proyectos, mientras instrumentos como el bombo legüero encuentran nuevos espacios dentro de producciones destinadas a espectadores de todo el mundo.