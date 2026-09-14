Wok de arroz y vegetales: una receta saludable con pocos ingredientes que queda lista en minutos

El wok de arroz y vegetales es una opción práctica para resolver una comida completa sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina. La combinación de verduras salteadas, arroz integral y condimentos permite conseguir un plato sabroso en pocos pasos.

Además, esta receta admite distintas variantes. Se puede preparar con paleta cortada en cubos, un corte económico que suma proteínas y sabor, o directamente prescindir de la carne para obtener una versión 100% vegetariana.

El secreto está en cocinar los ingredientes a fuego fuerte para que las verduras se doren sin perder completamente su textura. La salsa de soja, el jengibre, el ajo y el aceite de sésamo completan el perfil de sabores característico de este tipo de preparaciones.

Comensales 4 Ingredientes es para preparar wok de arroz y vegetales

150 g paleta.

g paleta. 200 g arroz integral.

g arroz integral. Una zanahoria.

zanahoria. Un morrón rojo.

morrón rojo. Una cebolla morada.

cebolla morada. Un zucchini.

zucchini. Un chile rojo.

chile rojo. Jengibre.

Ajo.

Salsa de soja.

Cebolla de verdeo.

Aceite de sésamo.

Maní tostado.

Procedimiento para el wok de arroz y vegetales

Lavar el arroz en agua fría tres veces. Cocinar en agua hirviendo con sal durante 20 minutos. Reservar. Cortar las verduras en juliana, picar el ajo, el jengibre y el chile. En una sartén con aceite, saltear y dorar las verduras, levantar el dorado de la sartén con salsa de soja. Cortar la carne en cubos y cocinar en la misma sartén dorar con el jengibre, el ajo y el chile. Añadir salsa de soja y el arroz cocido. Sumar aceite de sésamo y mezclar para terminar la cocción. Servir y decorar con la cebolla de verdeo picada, un poco más de salsa de soja y maní tostado.

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