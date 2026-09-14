Wok de arroz y vegetales: una receta saludable con pocos ingredientes que queda lista en minutos

El wok de arroz y vegetales es una opción práctica para resolver una comida completa sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina. La combinación de verduras salteadas, arroz integral y condimentos permite conseguir un plato sabroso en pocos pasos.
Además, esta receta admite distintas variantes. Se puede preparar con paleta cortada en cubos, un corte económico que suma proteínas y sabor, o directamente prescindir de la carne para obtener una versión 100% vegetariana.
El secreto está en cocinar los ingredientes a fuego fuerte para que las verduras se doren sin perder completamente su textura. La salsa de soja, el jengibre, el ajo y el aceite de sésamo completan el perfil de sabores característico de este tipo de preparaciones.
Ingredientes
- es para preparar wok de arroz y vegetales
- 150 g paleta.
- 200 g arroz integral.
- Una zanahoria.
- Un morrón rojo.
- Una cebolla morada.
- Un zucchini.
- Un chile rojo.
- Jengibre.
- Ajo.
- Salsa de soja.
- Cebolla de verdeo.
- Aceite de sésamo.
- Maní tostado.
Procedimiento para el wok de arroz y vegetales
- Lavar el arroz en agua fría tres veces.
- Cocinar en agua hirviendo con sal durante 20 minutos. Reservar.
- Cortar las verduras en juliana, picar el ajo, el jengibre y el chile.
- En una sartén con aceite, saltear y dorar las verduras, levantar el dorado de la sartén con salsa de soja.
- Cortar la carne en cubos y cocinar en la misma sartén dorar con el jengibre, el ajo y el chile.
- Añadir salsa de soja y el arroz cocido. Sumar aceite de sésamo y mezclar para terminar la cocción.
- Servir y decorar con la cebolla de verdeo picada, un poco más de salsa de soja y maní tostado.
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