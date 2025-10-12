El arroz con pollo es un plato que evoca la calidez de la cocina casera. Un clásico reconfortante que, a pesar de su sencillez, puede tener múltiples versiones. Para aquellos que buscan la excelencia, la cocción al disco de arado ofrece una cremosidad única.

Lograr ese equilibrio perfecto entre el grano de arroz a punto, la carne tierna y un caldo sabroso tiene sus trucos, y el chef Salva La Cocina revela sus secretos para alcanzar la perfección.

Ingredientes para arroz con pollo

6 presas de pata y muslo.

3 cebollas cortadas en juliana.

2 dientes de ajo.

Un morrón rojo.

2 tomates.

Una lata de arvejas.

300 cc de vino blanco.

Un l de caldo de vegetales.

500 g de arroz.

Sal y pimienta, a gusto.

50 g de manteca.

200 g de queso rallado.

Perejil fresco.

Azafrán, c/n.

La receta de Salva Mazzocchi para hacer arroz con pollo al disco. Cucinare.TV

Procedimiento

Dorar las presas de pollo y reservar. Rehogar el morrón junto con la cebolla y los dientes de ajo, y salpimentar. Agregar las presas de pollo , el arroz y el azafrán. Cocinar durante 3 minutos hasta que el arroz comience a transparentarse. Desglasar con vino blanco e ir incorporando caldo de vegetales hasta que esté listo el arroz. Faltando 5 minutos, agregar el tomate cubeteado y, una vez listo, las arvejas. Servir con queso rallado y pimienta recién molida.

