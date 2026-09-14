Mientras continúa con su gira internacional Futtura, Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al realizar una íntima confesión sobre su salud mental. La cantante contó que, después de haber atravesado una depresión diagnosticada, todavía mantiene el acompañamiento de profesionales.

La artista habló del tema durante su presentación del domingo en El Salvador. El recital había tenido que ser reprogramado por las condiciones climáticas y, una vez arriba del escenario, Tini aprovechó uno de los momentos del show para sincerarse frente al público.

“Pasé por una depresión, diagnosticada y a día de hoy sigo con psiquiatra y psicóloga”, expresó la cantante, dejando en claro que continúa ocupándose de su salud mental.

TINI STOESSEL REVELÓ QUE SIGUE CON PSIQUIATRA Y PSICÓLOGA

Durante su mensaje, la intérprete también destacó la importancia de las personas que permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles. “Sigo con mis amigas de toda la vida y con mi equipo que también me acompaña hace muchos años”, contó.

A ese círculo íntimo sumó el cariño que recibe constantemente de sus seguidores. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, manifestó desde el escenario.

La artista también se refirió al vínculo que muchos fanáticos construyeron con sus canciones a partir de experiencias personales. “Si este álbum o cualquiera de las canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de esos procesos, sepan que no están solos”, sostuvo.

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LA CONFESIÓN DE TINI EN MEDIO DE LAS VERSIONES SOBRE SU FAMILIA

Las declaraciones se conocieron mientras circulan diferentes versiones sobre una supuesta interna entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, relacionada con aspectos económicos y profesionales de la carrera de la cantante.

Según trascendió, existirían diferencias por el manejo de los ingresos y los derechos asociados a su trayectoria artística. Sin embargo, Tini no hizo referencia directa a esas versiones durante su mensaje sobre salud mental.

En cambio, eligió poner el foco en el acompañamiento que recibió durante estos años y en su presente. “Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida”, aseguró frente a sus seguidores.