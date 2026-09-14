Cómo se prepara el pollo sentado y por qué es la receta que lo hace más jugoso

El pollo sentado es una forma diferente de cocinar el pollo entero al horno que permite conseguir una carne tierna y jugosa por dentro, mientras la piel queda bien dorada.

El secreto de esta receta está en cocinar el pollo en posición vertical, colocado sobre una lata de cerveza, y cubrirlo previamente con una manteca de hierbas que aporta sabor y ayuda a mantener la humedad durante la cocción.

Además, antes de retirarlo del horno se aplica un laqueado de miel, mostaza y pimentón, que termina de dorar la superficie y le da un toque agridulce.

Si bien esta fórmula se aplica en distintos países, se considera la invención del pollo sentado a la cocina mexicana. En esta receta no hace falta regar la carne con el jugo de la bandeja, dado que al llevar el líquido incorporado en el pollo, este ya se hidrata por sí solo.

Tampoco hay que preocuparse de que la piel se termine dorando de un solo lado (algo que suele suceder con el pollo al horno tradicional), ya que al estar el pollo en esta posición se asa y la piel se dora por igual en toda su superficie.

Comensales 5 Ingredientes Un pollo entero grande.

pollo entero grande. 150 g manteca.

g manteca. Una cda tomillo.

cda tomillo. Una cda romero.

cda romero. Una cda perejil.

cda perejil. Jugo de un limón.

Sal y pimienta, a gusto.

Una lata de cerveza.

lata de cerveza. Una cda mostaza.

cda mostaza. Una cda miel.

cda miel. ½ cda pimentón.

cda pimentón. 3 cdas aceite.

Procedimiento para el pollo sentado

Mezclar las hierbas con la manteca y el jugo de limón. Salpimentar. Colocar la manteca de hierbas al pollo por todos lados. En una fuente para horno, colocar ¼ de la cerveza, parar el pollo en la lata. Llevar a un horno a 180° durante una hora y media. Unos 15 minutos antes de que termine la cocción, pintarlo con la mezcla de miel , pimentón y mostaza. Terminar de dorar.

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