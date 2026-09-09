Pan de papa para hamburguesas: la receta con puré, miel y manteca para que quede súper esponjoso

El pan de papa se convirtió en uno de los favoritos para preparar hamburguesas caseras. Su miga tierna, ligeramente húmeda y aireada permite acompañar la carne y los demás ingredientes sin perder estructura.
Una de las claves de esta preparación está justamente en incorporar puré de papas a la masa, junto con miel y manteca. La combinación ayuda a conseguir un pan suave y esponjoso, con el sabor ideal para acompañar una buena hamburguesa.
La receta requiere respetar los tiempos de levado: la masa debe duplicar su volumen dos veces, primero después del amasado y nuevamente una vez formados los bollos. Después, solo necesita unos 15 minutos de horno.
Comensales
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Ingredientes
Para el pan de papa
- Un kg de harina.
- 70 g manteca.
- 400 cc agua.
- 250 g puré de papas.
- 60 g miel.
- 70 g levadura.
- 20 g sal.
Para la hamburguesa
- 360 g carne picada.
- 6 fetas de lomito.
- 6 fetas de queso cheddar.
- Mayonesa, a gusto.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento del pan de papa
- En un bowl, agregar la harina, la sal en los bordes y en el centro la miel, la levadura disuelta en agua tibia, la manteca y el puré de papas.
- Incorporar todo bien; una vez que tome consistencia, pasar a la mesada y amasar hasta que quede una masa lisa y homogénea.
- Tapar y dejar reposar hasta que duplique su volumen.
- Una vez que duplicó su volumen, desgasificar y cortar en bollitos de 100 a 130 g.
- Colocar en moldes si querés que queden bien prolijos de forma, pintar con huevo y dejar duplicar volumen de nuevo.
- Una vez que duplicó su volumen, llevar a horno a 180° por 15 minutos aproximadamente.
- Para las hamburguesas, simplemente agregar un poco de sal y pimienta, hacemos unas bolitas y smashearlas en una plancha o sartén bien caliente.
- Cocinar de un lado y del otro, y agregar el resto de los ingredientes: lomito ahumado, cheddar y el huevo frito.
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