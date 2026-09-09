En vivo
Ciudad MagazineCocina

Pan de papa para hamburguesas: la receta con puré, miel y manteca para que quede súper esponjoso

Una preparación casera con una miga suave y aireada que se logra respetando dos tiempos de levado.

Pan de papa, un aliado para la hamburguesa. Foto: Freepik
Pan de papa, un aliado para la hamburguesa. Foto: Freepik

El pan de papa se convirtió en uno de los favoritos para preparar hamburguesas caseras. Su miga tierna, ligeramente húmeda y aireada permite acompañar la carne y los demás ingredientes sin perder estructura.

Una de las claves de esta preparación está justamente en incorporar puré de papas a la masa, junto con miel y manteca. La combinación ayuda a conseguir un pan suave y esponjoso, con el sabor ideal para acompañar una buena hamburguesa.

La receta requiere respetar los tiempos de levado: la masa debe duplicar su volumen dos veces, primero después del amasado y nuevamente una vez formados los bollos. Después, solo necesita unos 15 minutos de horno.

Comensales
2

Ingredientes

Para el pan de papa

  • Un kg de harina.
  • 70 g manteca.
  • 400 cc agua.
  • 250 g puré de papas.
  • 60 g miel.
  • 70 g levadura.
  • 20 g sal.

Para la hamburguesa

  • 360 g carne picada.
  • 6 fetas de lomito.
  • 6 fetas de queso cheddar.
  • Mayonesa, a gusto.
  • Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento del pan de papa

  1. En un bowl, agregar la harina, la sal en los bordes y en el centro la miel, la levadura disuelta en agua tibia, la manteca y el puré de papas.
  2. Incorporar todo bien; una vez que tome consistencia, pasar a la mesada y amasar hasta que quede una masa lisa y homogénea.
  3. Tapar y dejar reposar hasta que duplique su volumen.
  4. Una vez que duplicó su volumen, desgasificar y cortar en bollitos de 100 a 130 g.
  5. Colocar en moldes si querés que queden bien prolijos de forma, pintar con huevo y dejar duplicar volumen de nuevo.
  6. Una vez que duplicó su volumen, llevar a horno a 180° por 15 minutos aproximadamente.
  7. Para las hamburguesas, simplemente agregar un poco de sal y pimienta, hacemos unas bolitas y smashearlas en una plancha o sartén bien caliente.
  8. Cocinar de un lado y del otro, y agregar el resto de los ingredientes: lomito ahumado, cheddar y el huevo frito.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/

panPapapanaderiaRecetas