Pan de papa para hamburguesas: la receta con puré, miel y manteca para que quede súper esponjoso

El pan de papa se convirtió en uno de los favoritos para preparar hamburguesas caseras. Su miga tierna, ligeramente húmeda y aireada permite acompañar la carne y los demás ingredientes sin perder estructura.

Una de las claves de esta preparación está justamente en incorporar puré de papas a la masa, junto con miel y manteca. La combinación ayuda a conseguir un pan suave y esponjoso, con el sabor ideal para acompañar una buena hamburguesa.

La receta requiere respetar los tiempos de levado: la masa debe duplicar su volumen dos veces, primero después del amasado y nuevamente una vez formados los bollos. Después, solo necesita unos 15 minutos de horno.

Comensales 2 Ingredientes Para el pan de papa Un kg de harina.

kg de harina. 70 g manteca.

g manteca. 400 cc agua.

cc agua. 250 g puré de papas.

g puré de papas. 60 g miel.

g miel. 70 g levadura.

g levadura. 20 g sal. Para la hamburguesa 360 g carne picada.

g carne picada. 6 fetas de lomito.

fetas de lomito. 6 fetas de queso cheddar.

fetas de queso cheddar. Mayonesa, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento del pan de papa

En un bowl, agregar la harina, la sal en los bordes y en el centro la miel, la levadura disuelta en agua tibia, la manteca y el puré de papas Incorporar todo bien; una vez que tome consistencia, pasar a la mesada y amasar hasta que quede una masa lisa y homogénea. Tapar y dejar reposar hasta que duplique su volumen. Una vez que duplicó su volumen, desgasificar y cortar en bollitos de 100 a 130 g. Colocar en moldes si querés que queden bien prolijos de forma, pintar con huevo y dejar duplicar volumen de nuevo. Una vez que duplicó su volumen, llevar a horno a 180° por 15 minutos aproximadamente. Para las hamburguesas, simplemente agregar un poco de sal y pimienta, hacemos unas bolitas y smashearlas en una plancha o sartén bien caliente. Cocinar de un lado y del otro, y agregar el resto de los ingredientes: lomito ahumado, cheddar y el huevo frito.

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