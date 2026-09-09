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Tarta de ricota con un ingrediente extra: la receta que transforma por completo este clásico argentino

Una versión diferente de la tradicional. Cómo prepararla en casa, paso a paso.

Tarta de ricota con dulce de leche. Foto: Cucinare TV
Tarta de ricota con dulce de leche. Foto: Cucinare TV

La tarta de ricota es uno de esos clásicos de la pastelería argentina que funcionan a cualquier hora del día. Su combinación de masa suave y relleno cremoso la convierte en una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o cualquier infusión.

Esta receta suma un ingrediente que modifica por completo el resultado: dulce de leche repostero. Se coloca entre la base de masa y la preparación de ricota, creando una capa adicional que aporta dulzor y una textura más intensa.

La preparación se realiza en un molde de 26 centímetros y requiere un tiempo de horno de aproximadamente 45 minutos. Después, es importante dejarla enfriar y llevarla a la heladera antes de servir para que el relleno adquiera la consistencia adecuada.

Comensales
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Ingredientes

Para la masa

  • 500 gramos de harina 0000.
  • 250 gramos de manteca.
  • Una cucharadita de sal.
  • 180 gramos de azúcar impalpable.
  • 2 huevos.
  • Una cucharada de esencia de vainilla.
  • Ralladura de medio limón.

Para el relleno

  • 500 gramos de ricota.
  • 100 gramos de azúcar.
  • Un huevo.
  • Ralladura de limón.
  • Esencia de vainilla.
  • 200 gramos de dulce de leche repostero.

Procedimiento

  1. Colocar en un recipiente la harina, el azúcar impalpable, la manteca fría cortada en cubos, la ralladura de limón y la sal. Trabajar los ingredientes hasta obtener un arenado.
  2. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla. Unir la preparación sin amasar demasiado hasta conseguir una masa lisa.
  3. Dividir la masa en dos partes. La porción destinada a la base debe ser más grande que la que se utilizará para cubrir la tarta.
  4. Llevar ambas porciones a la heladera y dejar enfriar.
  5. Para preparar el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta integrar.
  6. Estirar la porción más grande de masa y colocarla sobre un molde de 26 centímetros previamente enmantecado y enharinado, cubriendo la base y los bordes.
  7. Distribuir los 200 gramos de dulce de leche repostero sobre la base, procurando formar una capa pareja.
  8. Colocar encima la preparación de ricota y distribuirla de manera uniforme.
  9. Estirar la segunda porción de masa y utilizarla para cubrir la tarta. Retirar el excedente y presionar bien los bordes para cerrar.
  10. Cocinar en horno a temperatura media durante aproximadamente 45 minutos.
  11. Retirar del horno y dejar enfriar. Luego, llevar la tarta a la heladera para que tome consistencia.
  12. Antes de servir, terminar con azúcar impalpable espolvoreada por encima.

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