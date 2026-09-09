Tarta de ricota con un ingrediente extra: la receta que transforma por completo este clásico argentino

La tarta de ricota es uno de esos clásicos de la pastelería argentina que funcionan a cualquier hora del día. Su combinación de masa suave y relleno cremoso la convierte en una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o cualquier infusión.

Esta receta suma un ingrediente que modifica por completo el resultado: dulce de leche repostero. Se coloca entre la base de masa y la preparación de ricota, creando una capa adicional que aporta dulzor y una textura más intensa.

La preparación se realiza en un molde de 26 centímetros y requiere un tiempo de horno de aproximadamente 45 minutos. Después, es importante dejarla enfriar y llevarla a la heladera antes de servir para que el relleno adquiera la consistencia adecuada.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. 250 gramos de manteca.

gramos de manteca. Una cucharadita de sal.

cucharadita de sal. 180 gramos de azúcar impalpable.

gramos de azúcar impalpable. 2 huevos.

huevos. Una cucharada de esencia de vainilla.

cucharada de esencia de vainilla. Ralladura de medio limón. Para el relleno 500 gramos de ricota.

gramos de ricota. 100 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. Un huevo.

huevo. Ralladura de limón.

Esencia de vainilla.

200 gramos de dulce de leche repostero.

Procedimiento

Colocar en un recipiente la harina, el azúcar impalpable, la manteca fría cortada en cubos, la ralladura de limón y la sal. Trabajar los ingredientes hasta obtener un arenado. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla. Unir la preparación sin amasar demasiado hasta conseguir una masa lisa. Dividir la masa en dos partes. La porción destinada a la base debe ser más grande que la que se utilizará para cubrir la tarta. Llevar ambas porciones a la heladera y dejar enfriar. Para preparar el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta integrar. Estirar la porción más grande de masa y colocarla sobre un molde de 26 centímetros previamente enmantecado y enharinado, cubriendo la base y los bordes. Distribuir los 200 gramos de dulce de leche repostero sobre la base, procurando formar una capa pareja. Colocar encima la preparación de ricota y distribuirla de manera uniforme. Estirar la segunda porción de masa y utilizarla para cubrir la tarta. Retirar el excedente y presionar bien los bordes para cerrar. Cocinar en horno a temperatura media durante aproximadamente 45 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar. Luego, llevar la tarta a la heladera para que tome consistencia. Antes de servir, terminar con azúcar impalpable espolvoreada por encima.

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