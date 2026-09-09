Tarta de ricota con un ingrediente extra: la receta que transforma por completo este clásico argentino

La tarta de ricota es uno de esos clásicos de la pastelería argentina que funcionan a cualquier hora del día. Su combinación de masa suave y relleno cremoso la convierte en una alternativa ideal para acompañar el mate, el café o cualquier infusión.
Esta receta suma un ingrediente que modifica por completo el resultado: dulce de leche repostero. Se coloca entre la base de masa y la preparación de ricota, creando una capa adicional que aporta dulzor y una textura más intensa.
La preparación se realiza en un molde de 26 centímetros y requiere un tiempo de horno de aproximadamente 45 minutos. Después, es importante dejarla enfriar y llevarla a la heladera antes de servir para que el relleno adquiera la consistencia adecuada.
Ingredientes
Para la masa
- 500 gramos de harina 0000.
- 250 gramos de manteca.
- Una cucharadita de sal.
- 180 gramos de azúcar impalpable.
- 2 huevos.
- Una cucharada de esencia de vainilla.
- Ralladura de medio limón.
Para el relleno
- 500 gramos de ricota.
- 100 gramos de azúcar.
- Un huevo.
- Ralladura de limón.
- Esencia de vainilla.
- 200 gramos de dulce de leche repostero.
Procedimiento
- Colocar en un recipiente la harina, el azúcar impalpable, la manteca fría cortada en cubos, la ralladura de limón y la sal. Trabajar los ingredientes hasta obtener un arenado.
- Incorporar los huevos y la esencia de vainilla. Unir la preparación sin amasar demasiado hasta conseguir una masa lisa.
- Dividir la masa en dos partes. La porción destinada a la base debe ser más grande que la que se utilizará para cubrir la tarta.
- Llevar ambas porciones a la heladera y dejar enfriar.
- Para preparar el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Estirar la porción más grande de masa y colocarla sobre un molde de 26 centímetros previamente enmantecado y enharinado, cubriendo la base y los bordes.
- Distribuir los 200 gramos de dulce de leche repostero sobre la base, procurando formar una capa pareja.
- Colocar encima la preparación de ricota y distribuirla de manera uniforme.
- Estirar la segunda porción de masa y utilizarla para cubrir la tarta. Retirar el excedente y presionar bien los bordes para cerrar.
- Cocinar en horno a temperatura media durante aproximadamente 45 minutos.
- Retirar del horno y dejar enfriar. Luego, llevar la tarta a la heladera para que tome consistencia.
- Antes de servir, terminar con azúcar impalpable espolvoreada por encima.
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