¿Querés un postre casero, aromático y listísimo sin enroscarte? Esta torta de miel es la respuesta. Solo necesitás manteca, azúcar y una buena dosis de miel como protagonista, más unos huevos y harina.

La preparación es tan sencilla como mezclar, verter y hornear: en menos pasos que una merienda rápida, obtenés una torta tierna, perfumada y con esa dulzura natural que hace que todos pidan segunda porción.

Ingredientes para torta de miel

100 g de manteca.

¾ de taza de azúcar.

¼ de taza de miel.

2 huevos.

2 cdas de bicarbonato.

3 ½ tazas de harina 0000.

Un limón.

½ taza de azúcar impalpable.

120 g de crema chantilly.

La receta para preparar una torta rusa de miel. Cucinare.TV.

Procedimiento

Colocar la manteca, el azúcar y la miel en un bowl y llevar a baño maría hasta que la manteca esté completamente derretida, pero no caliente. Retirar la mezcla del fuego y añadir los huevos y el bicarbonato de sodio. Mezclar bien y volver al baño maría, cocinar por aproximadamente 10 minutos o hasta que la masa duplique su tamaño y tome un color caramelo. Retirar del fuego y añadir, poco a poco, la harina tamizada. Mezclar hasta que se forme una masa. Sobre una superficie enharinada, estirar porciones de masa con ayuda de un palote. Cuando la masa esté con aproximadamente 3 mm de grosor, cortar en forma de círculo. Repetir el proceso con el resto de la masa. Disponer en una bandeja antiadherente espolvoreada con harina y hornear a 180º por aproximadamente 2 minutos o hasta que estén dorados. En un bowl, disponer la crema de leche, el yogur y el jugo de limón. Batir con la batidora hasta obtener una crema consistente, luego añadir el azúcar y batir hasta incorporar bien. Agregar la crema chantillí y mezclar suavemente. Reservar. Cortar los bordes de todos los círculos de masa con ayuda de un plato. Disponer las sobras de masa en la procesadora y triturar hasta obtener una arena. Reservar. Sobre un disco de masa cocida extender una fina capa de crema Intercalar las capas de masa y crema hasta que se acaben los discos de masa. Cubrir toda la torta con una fina capa de crema y finalizar cubriendo con la arena de galletitas molidas.

