¿Querés un postre casero, aromático y listísimo sin enroscarte? Esta torta de miel es la respuesta. Solo necesitás manteca, azúcar y una buena dosis de miel como protagonista, más unos huevos y harina.
La preparación es tan sencilla como mezclar, verter y hornear: en menos pasos que una merienda rápida, obtenés una torta tierna, perfumada y con esa dulzura natural que hace que todos pidan segunda porción.
Ingredientes para torta de miel
- 100 g de manteca.
- ¾ de taza de azúcar.
- ¼ de taza de miel.
- 2 huevos.
- 2 cdas de bicarbonato.
- 3 ½ tazas de harina 0000.
- Un limón.
- ½ taza de azúcar impalpable.
- 120 g de crema chantilly.
La receta para preparar una torta rusa de miel. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Colocar la manteca, el azúcar y la miel en un bowl y llevar a baño maría hasta que la manteca esté completamente derretida, pero no caliente.
- Retirar la mezcla del fuego y añadir los huevos y el bicarbonato de sodio.
- Mezclar bien y volver al baño maría, cocinar por aproximadamente 10 minutos o hasta que la masa duplique su tamaño y tome un color caramelo.
- Retirar del fuego y añadir, poco a poco, la harina tamizada. Mezclar hasta que se forme una masa.
- Sobre una superficie enharinada, estirar porciones de masa con ayuda de un palote.
- Cuando la masa esté con aproximadamente 3 mm de grosor, cortar en forma de círculo. Repetir el proceso con el resto de la masa.
- Disponer en una bandeja antiadherente espolvoreada con harina y hornear a 180º por aproximadamente 2 minutos o hasta que estén dorados.
- En un bowl, disponer la crema de leche, el yogur y el jugo de limón.
- Batir con la batidora hasta obtener una crema consistente, luego añadir el azúcar y batir hasta incorporar bien.
- Agregar la crema chantillí y mezclar suavemente. Reservar.
- Cortar los bordes de todos los círculos de masa con ayuda de un plato.
- Disponer las sobras de masa en la procesadora y triturar hasta obtener una arena. Reservar.
- Sobre un disco de masa cocida extender una fina capa de crema.
- Intercalar las capas de masa y crema hasta que se acaben los discos de masa.
- Cubrir toda la torta con una fina capa de crema y finalizar cubriendo con la arena de galletitas molidas.
