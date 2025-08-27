Cuando buscás un postre delicado, fácil y casero para alegrar la mesa, esta torta de ricota te lo resuelve en menos de una hora. A base de ricota cremosa, huevos, azúcar, esencia de vainilla y un toque de ralladura de limón, alcanza una textura suave y aireada sin complicaciones.

Perfecta para una merienda o un cierre dulce tras el almuerzo, esta torta combina la sutileza de la ricota con una presentación sencilla pero elegante, y demuestra que un postre memorable no siempre exige esfuerzo, sino buenos ingredientes y un mínimo de cariño casero.

Ingredientes para torta de ricota

Para la masa

180 g de manteca.

150 g de azúcar.

Un huevo.

Una yema.

Una cdta de esencia de vainilla.

360 g de harina 0000.

Para el relleno

300 g de dulce de leche.

600 g de ricota.

Un huevo.

Una cda de almidón de maíz.

Ralladura de un limón.

100 g de nueces.

Procedimiento

Realizar una crema con la manteca blanda y el azúcar. Agregar el huevo y la yema, y seguir batiendo. Una vez que la preparación esté pálida, saborizar con vainilla y agregar la harina. Mezclar y estirar, y llevar al frío. Estirar la masa de un cm aproximadamente y utilizar una parte para la base y la otra para la tapa. Forrar con una parte de la masa la base de una tartera dejando que sobre masa por fuera del borde. Realizar un espiral de dulce de leche con las nueces picadas groseramente en toda la base (se puede agregar también al final). Reservar. Para el relleno, en un bowl, mezclar el almidón con el azúcar y el huevo. ricota. Agregar toda la mezcla a la Mezclar bien con una cuchara rígida y saborizar con la ralladura. Volcar todo el relleno sobre la tarta logrando que llegue al borde de la tartera. Para el cierre, estirar la masa restante y tapar la superficie. Pasar un palote de amasar por la parte superior para cortar el excedente y que pegue masa con masa. Hornear a 160º durante 45 minutos aproximadamente. Debe dorar bien para asegurarse que esta cocida la base.

