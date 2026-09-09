Uno de los momentos más divertidos de Otro Día Perdido es la charla distendida del inicio, y en ese momento, Mario Pergolini sorprendió este martes a Agustín “Rada” Aristarán y a Evelyn Botto al revelar cuál es su mayor temor ante la idea de reencontrarse con Susana Giménez. El conductor se animó a fantasear en vivo con una posible visita a la casa de la diva y no ocultó sus dudas sobre cómo podría ser recibido.

Todo comenzó cuando Pergolini le preguntó a Rada si había tenido la oportunidad de hablar con Susana en el evento de Fundaleu. El humorista contó que solo hubo un saludo a la distancia, sin llegar a una conversación. A partir de esa respuesta, Pergolini deslizó la posibilidad de acercarse personalmente a la casa de la conductora, incluso llevando masitas y sus disculpas como gesto de acercamiento.

Mario Pergolini y Susana Giménez (Fotos: capturas Telefe y eltrece)

La propuesta de ir a la casa de Susana fue apoyada por Rada, quien consideró que ese podría ser el primer paso para recomponer el vínculo. Sin embargo, Pergolini llevó la situación al terreno del humor y confesó su mayor miedo: “Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: ‘¡Paf!’”, bromeó, imaginando una reacción inesperada de la conductora.

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El intercambio siguió con Rada asegurando que, si eso sucedía, debía soportarlo y que incluso podría ser el inicio de una reconciliación. Pergolini, lejos de quedarse atrás, redobló la apuesta: “Y ahora que lo dijimos le acabo de abrir la puerta y me pega dos cachetazos. No voy ni en pedo”, lanzó entre risas.

La charla continuó con Botto sugiriendo que la visita fuera sorpresiva, mientras fantaseaba con la escena de Pergolini llegando con masitas y recibiendo los supuestos golpes como parte del recibimiento. El conductor, entre dudas, se preguntó si debía ir solo o acompañado por su esposa, e incluso pensó en resguardarse detrás de ella al tocar el timbre. Rada fue tajante: “Solo, solito. Bancatela”.

Mario Pergolini y Susana Giménez (Fotos: capturas Telefe y eltrece)

Pergolini también barajó la posibilidad de ir con sus hijos, pero recibió la misma respuesta: debía enfrentar la situación sin compañía. Sobre el final, Botto sumó un consejo más, siempre en tono de broma: “Para mí que vaya con anteojos y se los saque para el bife”, manteniendo el clima humorístico que dominó todo el intercambio.

A pesar de sus reparos y del temor a una reacción adversa, Mario Pergolini terminó admitiendo que podría animarse a visitar a Susana Giménez. “Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer”, aseguró en medio de la charla, aunque enseguida volvió a dudar. ¿Habrá reconciliación con la Diva de los teléfonos?

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