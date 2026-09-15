Julieta Prandi y Emanuel Ortega atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. Después de dar el “sí”, los flamantes marido y mujer hablaron en un móvil con Primicias Ya y compartieron detalles de la intimidad de su historia de amor y de la romántica propuesta de matrimonio.

“Es un momento para mí de felicidad plena y soñado. Es un momento muy esperado”, expresó Julieta, visiblemente emocionada, al hablar de esta nueva etapa junto al cantante.

Consultados sobre cómo surgió la decisión de casarse, la pareja reconoció que no fue algo que estuviera planeado durante mucho tiempo: “Fue un poco repentino, como debería ser la vida”, explicó Emanuel. Y agregó: “Cuando uno planifica mucho, tal ve,z no vale o no es lo mismo. Fue algo medio repentino”.

Foto: Captura (América)

Pero hubo algo que sí tuvo una cuota de planificación: la propuesta de matrimonio. Ante la pregunta sobre si Ortega había hecho el clásico pedido con anillo y de rodillas, Prandi fue contundente: “Yo soy muy antigüita en eso. Soy muy antigüita y él sabía cómo tenía que ser”, contó.

Y Emanuel cumplió con sus expectativas: “No le faltó nada, hasta hubo música, con eso te digo todo”, reveló la Prandi, entre risas. Y cerró, muy conmovida por esta nueva etapa de su vida: “Esto habrá sido hace dos meses”.

Julieta Prandi: “Es un momento para mí de felicidad plena y soñado. Es un momento muy esperado”.

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MIRTHA LEGRAND REVELÓ LA CHARLA PRIVADA QUE MANTUVO CON JULIETA PRANDI TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI

En una emisión cargada de emoción, Mirtha Legrand dedicó parte de su programa a hablar sobre el reciente fallo que condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, y dio algunos detalles de la conversación que mantuvo con la modelo.

“Pobre la Prandi, ¡qué horror lo que ha vivido esta chica! Pobrecita”, comenzó diciendo Mirtha (en agosto de 2025), visiblemente afectada, en el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece.

Además, la conductora contó que intentó invitar a Julieta al ciclo, pero la novia de Emanuel Ortega prefirió declinar por el momento: “La llamé para que viniera al programa y me dijo que no, que por el momento no. Después fue a otro programa de otro canal”.

Captura (eltrece)

Mirtha destacó la calidez y sensibilidad de Julieta: “Lo que ha sufrido. Me mandó un WhatsApp y me ponía ‘chiquita, chiqui’, es muy amorosa ella”, remarcó. Y cerró, muy movilizada: “Pero lo que ha sufrido, lo que ha pasado”.