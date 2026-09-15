La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas: Yipio y Sol Abraham. Tras meses de competencia y con la conducción de Santiago del Moro, el reality se prepara para conocer a su campeona este miércoles 16 de septiembre. Las encuestas previas reflejan una definición pareja.
Gran Hermano: qué dicen las encuestas sobre la definición entre Yipio y Sol
Según el sondeo de GH Encuestas en X, Yipio se perfila como la principal candidata, con el 53,9% de los votos, mientras que Sol Abraham reúne el 46,1%.
Por otro lado, el relevamiento difundido por Fefe Bongiorno muestra un escenario completamente opuesto: allí, Sol Abraham lidera con el 63,4% de los votos, dejando a Yipio con el porcentaje restante.
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Gran Hermano 2026: cómo ver en VIVO la final por TV y online
La gala de eliminacón se podrá ver este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15 por Telefé. A su vez existe la posibilidad de seguirlo en vivo a través de internet accediendo desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play u otros prestadores similares.
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
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