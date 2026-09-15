La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas: Yipio y Sol Abraham. Tras meses de competencia y con la conducción de Santiago del Moro, el reality se prepara para conocer a su campeona este miércoles 16 de septiembre. Las encuestas previas reflejan una definición pareja.

Gran Hermano: qué dicen las encuestas sobre la definición entre Yipio y Sol

El sondeo de GH Encuestas en X.

Según el sondeo de GH Encuestas en X, Yipio se perfila como la principal candidata, con el 53,9% de los votos, mientras que Sol Abraham reúne el 46,1%.

Los números de Fefe en X.

Por otro lado, el relevamiento difundido por Fefe Bongiorno muestra un escenario completamente opuesto: allí, Sol Abraham lidera con el 63,4% de los votos, dejando a Yipio con el porcentaje restante.

QUIÉN QUERÉS QUE GANE GRAN HERMANO: VOTÁ EN EL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE

¿Yipio o Sol? Votá en el canal de WhatsApp de Ciudad Magazine. Hacé clic aquí y votá a tu preferida.

Gran Hermano 2026: cómo ver en VIVO la final por TV y online

La gala de eliminacón se podrá ver este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15 por Telefé. A su vez existe la posibilidad de seguirlo en vivo a través de internet accediendo desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play u otros prestadores similares.