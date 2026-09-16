Una serie de correos electrónicos amenazantes, anuncios sexuales publicados en Internet y una mujer señalada como responsable construyeron un caso que inicialmente parecía resuelto. Sin embargo, Michelle Hadley terminó pasando casi tres meses en prisión por delitos que no había cometido.

Esa historia es el centro de Una tóxica historia de amor, documental de crímenes en Netflix que dura 1 hora y 31 minutos.

El documental comienza con las acusaciones contra Hadley y reconstruye progresivamente una trama en la que resultaba cada vez más difícil determinar quién decía la verdad.

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Hadley había mantenido una relación con Ian Diaz, entonces integrante del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Después de separarse, él inició una relación con Angela Connell, con quien se casó en 2016.

Una tóxica historia de amor, documental de crímenes en Netflix que dura 1 hora y 31 minutos..

Ese año, Angela comenzó a recibir correos electrónicos amenazantes enviados desde cuentas asociadas aparentemente con Hadley. La situación escaló cuando desconocidos comenzaron a presentarse en la casa de la pareja después de responder anuncios publicados en Internet relacionados con fantasías sexuales violentas.

Las sospechas recayeron sobre Hadley, quien tenía 29 años. Fue detenida y acusada de organizar el acoso. Permaneció encarcelada durante 88 días, mientras el caso recibía una amplia cobertura de los medios locales.

El tráiler de A Toxic Love Story, en Netflix.

La investigación, sin embargo, comenzó a mostrar inconsistencias.

Una tóxica historia de amor: el caso real de Michelle Hadley

Hadley e Ian se conocieron en 2013 a través de una plataforma de citas y posteriormente compraron juntos una propiedad en Anaheim, California. La relación terminó en 2015, pero ambos continuaron enfrentados por cuestiones vinculadas con el inmueble y el dinero.

Después del arresto de Hadley, los investigadores analizaron las cuentas desde las cuales habían salido las amenazas. Las evidencias digitales terminaron vinculando esos mensajes con Angela Connell y con dispositivos utilizados en la vivienda que compartía con Ian.

Los fiscales retiraron los cargos contra Hadley y fue liberada en enero de 2017. Ese mismo día, Angela fue arrestada. El caso reveló que se habían creado correos, anuncios y otras evidencias destinadas a presentar a Michelle como una expareja obsesionada y peligrosa.

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Angela se declaró culpable de varios cargos y recibió una condena de cinco años de prisión. La investigación sobre Ian continuó durante más tiempo.

Qué pasó con Ian Diaz y Angela Connell

La historia tuvo otro giro varios años después. Ian Diaz fue arrestado en 2021 después de una investigación federal sobre su participación en el plan contra Hadley.

Hadley e Ian se conocieron en 2013 a través de una plataforma de citas.

Un jurado federal lo declaró culpable de delitos vinculados con conspiración, ciberacoso y obstrucción de la justicia. En 2023 fue condenado a 10 años de prisión.

Hadley explicó posteriormente que la condena le permitió recuperar parte de la confianza perdida durante el proceso. “Estoy muy agradecida a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia”, expresó.

Quiénes aparecen en Una tóxica historia de amor

Al tratarse de un documental y no de una ficción, no existe un reparto de actores interpretando a los protagonistas. Entre las personas centrales que aparecen o cuya historia reconstruye la película están: