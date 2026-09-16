Qué son los miguelitos y cómo prepararlos con la receta de Gabo Colacioppo

Los miguelitos son uno de esos clásicos de panadería ideales para acompañar el café, el mate o servir a la hora de la merienda. Se caracterizan por una masa suave y esponjosa que, después de pasar por el horno, se abre para incorporar un relleno abundante.
Existen diferentes versiones de esta preparación, aunque una de las más tentadoras es la que combina dulce de leche repostero y crema pastelera. El toque final llega con el azúcar impalpable espolvoreada por encima, que además les aporta su aspecto característico.
El cocinero Gabo Colacioppo compartió su receta para preparar miguelitos en casa. Para conseguir un buen resultado es importante trabajar correctamente la masa y, especialmente, respetar los tiempos de fermentación antes de llevar los bollos al horno.
Ingredientes
Para la masa
- Un kilo de harina 0000
- 120 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 300 cc leche
- Una cucharadita de esencia de vainilla
- 10 gramos de levadura seca
- 15 gramos de sal fina
- Ralladura de 1 limón
Para la doradura
- Un huevo
- Leche, cantidad necesaria
Para el relleno
- 500 gramos de dulce de leche repostero
Para la crema pastelera
- Un litro de leche entera
- 250 gramos de azúcar
- 80 gramos de almidón de maíz
- 12 yemas
- Esencia de vainilla, cantidad necesaria
Procedimiento
- Para la masa, formar una corona con los ingredientes secos.
- Agregar el resto de los ingredientes en el centro, menos la manteca.
- Integrar todo y amasar.
- Incorporar la manteca pomada. Amasar.
- Dejar fermentar durante 2 horas.
- Desgasificar y separar en bollos de 25 gramos.
- Bollar, pintar con la doradura y dejar fermentar hasta duplicar volumen.
- Cocinar en horno a 180 °C durante 15 minutos.
- Cortar y rellenar con el dulce de leche y la crema pastelera.
- Espolvorear con azúcar impalpable.
- Para la pastelera, llevar a ebullición la leche con la mitad de azúcar.
- En un bowl, mezclar las 12 yemas con la otra parte del azúcar y el almidón de maíz tamizado.
- Con un batidor de mano, mezclar rompiendo los grumos.
- Verter la mitad de la leche caliente con las yemas y luego llevar todo al fuego.
- Cocinar durante dos minutos.
- Tapar con film.
- Llevar a una manga.
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