Las cremonas y los libritos, dos clásicos de panadería, son aún más ricos si son preparados en casa. La base de ambas delicias comienza con una masa versátil que combina harina, levadura, agua, azúcar, sal, un toque de extracto de malta y grasa refinada.

Con esta receta podés resolver dos clásicos bien argentinos sin repetir esfuerzo: por un lado, la cremona despliega el encanto dulce con un relleno de membrillo; por el otro, los libritos aportan ese sabor más salado, perfecto para acompañar el mate.

Ingredientes para cremona y libritos

Para la masa

Un k de harina 0000.

30 g de levadura fresca.

500 cc de agua.

25 g de sal.

30 g de azúcar.

Una cda de extracto de malta.

50 g de grasa refinada.

Grasa derretida extra para el armado.

Harina extra para estirar.

Para el empaste

250 g de margarina de hojaldre.

Harina, c/n.

Relleno

500 g de membrillo.

50 cc de agua caliente.

La receta para preparar cremona y libritos de grasa

Procedimiento

Masa

En un bowl, colocar la harina, el azúcar, la sal, y la levadura y el extracto de malta disueltos en el agua. Unir bien y agregar la grasa. Amasar hasta formar una masa suave y homogénea. Dejar reposar 15 minutos tapada con film. Estirar la masa, dándole forma rectangular de 30 cm x 20 cm, colocar en el medio el empaste, y cerrar, superponiendo un lado sobre el otro, tapándolo bien. Presionar bien en las puntas para que no se escape la margarina. Girar la masa sobre la mesada, estirarla a lo ancho y luego a lo largo, hasta formar un rectángulo de 20 cm x 40 cm y dar una vuelta doble (llevar ambas puntas de la masa hacia el centro y luego una parte sobre la otra). Dejar descansar 15 minutos y repetir el proceso. Una vez que tiene las 2 vueltas dobles, dejar descansar 15 minutos más y estirar la masa hasta formar un rectángulo de 20 cm x 40 centímetros. Recortar los bordes con un cuchillo. Pintar con grasa derretida la mitad de la masa. Para el relleno, pisar el membrillo con 50 cc de agua caliente. Colocarlo en una manga.

Empaste

Estirar la margarina de hojaldre entre dos papel manteca con un poco de harina para que no se pegue. Formar una tira de 35 cm x 10 cm. Reservar. Colocar en la mitad por lo largo el membrillo. Doblarla sobre si misma a lo largo, formando una tira de 10 cm x 40 cm. Hacer los cortes y darle la forma. Dejar levar media hora y hornear a 180° por 30 minutos.

Libritos

Utilizar la misma masa, cortar en de 10 cm de ancho y largo, Untar con grasa derretida por la masa. Pegar punta con punta y luego cortar cada 4 cm aproximadamente. Hornear 20 minutos a 180°.

